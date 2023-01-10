【流水落花】鄭秀文驚喜現身電影謝票場　Sammi零片酬演出支持香港電影

▲ 《流水落花》的男主角陸駿光、導演賈勝楓、女主角鄭秀文

由新導演賈勝楓執導，鄭秀文（Sammi）、陸駿光（Alan）演出《流水落花》講述13年的寄養，一趟愛與被愛的一生旅程。

電影開賣優先場，男主角陸駿光及導演賈勝楓一同謝票外，Sammi更驚喜現身，與Alan及導演和全場近百位觀眾分享拍攝感受和全場大合照。

有觀眾問到導演為何會揀Sammi演這個角色，導演表示：「我同好多人一樣，知道Sammi是歌手、演員，本身唔認識佢，但佢給人一種外表堅強、內裏溫柔的感覺，而呢點正正是天美姨姨（角色）所需要的最重要特質，除咗Sammi是沒有第二個。」

而Sammi及Alan也分別感謝對方和導演，一同拍攝出《流水落花》。

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透過寄養去救贖

今日電影亦發佈首條預告，從片段中可見，Sammi 演一個「師奶」，敘述出一個橫跨十三年的故事。

不但有不同小朋友的出現，亦見片中Sammi有不同年紀的造型，對天美姨姨一角，Sammi直言：「多謝導演俾到Sammi 有這個不一樣，透過寄養去救贖，充滿傷痛的媽媽角色，是在我演戲生涯入面未遇過。」

零片酬支持

電影講述一群離別原生家庭的小孩子，遇上天美姨姨這個短暫的幸福中途站，天美姨姨亦因此經歷十三年來從聚合到分離；遇上每一個孩子，他們卻又再要分散，感受到喜悅也要經歷分離的痛。

Sammi為這個角色，更是更近乎素顏演出，她表示：「這次以鬆容的態度演出，第一次看到時劇本已被感動，為支持新導演賈勝楓，就零片酬作出支持。」

而對於導演感謝自己的零片酬支持，Sammi反而感謝導演讓自己有機會演出這個角色，對此導演表示：「有Sammi演出呢個角色，她就像我們的天使；好多演員多謝我，但應該是調轉，我多謝他們，因為我從來未拍過電影，而每個演員對我都好信任！」

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