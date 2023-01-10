【泰國旅遊】布吉新開水上樂園巨型泳池　考膽量玩10米高跳崖炸水禮【內附連結】

▲ 去泰國布吉，玩上年開業的Blue Tree Phuket Water Park刺激又驚險。

誰說水上樂園全都是千篇一律？布吉這個去年開業的Blue Tree Phuket Water Park，滑水梯數量不多，但一來就玩最刺激的炸水式滑梯、10米高跳崖、高空滑索等另類玩意，亦有超巨型潟湖泳池、直立板等輕鬆玩法，夠晒「驚」喜。

來到全年熱辣辣的泰國，玩水降溫是常識吧！繼之前介紹過的Andamanda Phuket水上樂園以外，上年開業的Blue Tree Phuket Water Park亦是另一個好選擇，定位及玩法完全不同，去勻兩個也不覺重複。

▲ 膽大者必玩的Super Fly Water Slides，很多人表演花式跳水，非常有看頭。（張頌婷攝）

超激炸水滑梯

來到Blue Tree，不會見到數十條滑水梯，反而有全布吉最大型的潟湖泳池，幾乎大到看不到邊際，單是看到這片水池已覺透心涼。旅客可跳進池中暢泳，亦可以免費租用直立板泛舟湖上，又或是在岸邊的吊床上曬曬太陽。沿着泳池設有兩個人造沙灘，面積超過3,000平方米，多張沙灘躺椅任攤，氣氛輕鬆愜意。

嫌太靜態的話，刺激玩意都有不少，例如全場最搶眼的Super Fly Water Slides，3條不同長度的滑水梯，滑到最後被拋上半空，讓人化成「深水炸彈」，直接轟進水中！記者膽小不敢挑戰，但眼見個個玩完一次又一次，甚至表演花式跳水，頭向下俯衝、空中翻筋斗，單是睇表演已夠賞心悅目。

▲ 從另一個角度觀看，超斜滑梯加上末端的彎位，讓每個人拋上半空。（張頌婷攝）

跳崖滑索考膽量

另一個挑戰膽量的是跳崖，有5米及10米的仿製岩石可跳進水中，每次都有救生員在附近預備。別以為5米好像不高，到真正踏在岩石邊緣時，才感到高度的威脅。考慮得愈久，心理關口會愈難跨越，因此真的要一鼓作氣跳出去，才可成功跳水！

泰國不少地方也可玩到高空滑索，但在水上樂園中卻是首次。滑索不算很高或很長，但卻可以飛越半個潟湖，到達池中央的巨石，從空中欣賞整個園區，而且無限次任玩，都算值得一試。除此之外還可攀石、打沙灘排球，在岸邊玩到忍者攀爬挑戰、籃球及射箭等，活動相當豐富。

此外亦設有兒童嬉水區，還有額外付費的項目可參加，如水底推進器、滑水等活動；玩得累亦有多間餐廳供應美食。場外還有Lifestyle Village，有小店、美食車、室內兒童遊樂設施、舞台、滑板場地等等，一站式放電玩樂一整天。

▲ 記者玩完5米跳崖已腳軟，高一倍真的不敢挑戰！（張頌婷攝）

▲ 滑索是相對較輕鬆的玩意，飛越跨過潟湖好爽。（張頌婷攝）

Blue Tree Phuket

地址：4, 2 Srisoonthorn Rd, Tambon Si Sunthon, Amphoe Thalang, Phuket

電話：+66-76-602-435

營業時間：10am-8pm

入場費：成人1,100泰銖（約253港元），小童600泰銖（約138港元）

海景創意泰菜

布吉海景名店Baan Rim Pa以往有幾間分號，其中一間分店早前易手，業主收回這家曾是家庭度假屋的餐廳，開設了Meg Khram The Sunshine Restaurant。一洗以往的傳統泰式裝潢，變得更加新潮型格，白雲般的天花配上黑白座椅，非常IG-able。餐廳以半開放式設計，基本上每枱也能飽覽完美海景，最適合在日落時份來欣賞夕陽西下。

喜歡喝一杯的，不要錯過以潛水艇作主題的酒吧Submarine 223 Bar，漆黑一片加上潛水艇圓形窗戶，氣氛跟用餐區截然不同。得獎調酒師供應多款自家創作，如現時最流行的氣泡雞尾酒，打卡一流。食物則以傳統泰國菜為主幹，配以新派賣相或食材配搭，如龍蝦及3種大蝦拼盤、炸魷魚餅等，比一般泰菜館更有特色。

▲ 如包廂般的海景座位非常搶手，可獨享270度海天一色美景。（張頌婷攝）

▲ 蝶豆花豬肉絲沙律賣相精美好吃，只售350銖（約 80 港元）。（張頌婷攝）

Meg Khram The Sunshine Restaurant

地址：223 Phrabarami Rd, Tambon Patong, Amphoe Kathu, Phuket

電話：+66-82-693-2426

營業時間：4pm-凌晨12mn

布吉首間Avani+

位於布吉國際機場以北的邁考地區（Mai Khao）雖然沒有芭東、卡塔等地出名，就是勝在不近市中心，可獨享難得的寧靜及零污染無人海灘。這兒除了有JW萬豪度假村及Anantara Mai Khao Phuket Villas進駐，Avani+ Mai Khao Phuket就在去年7月插旗，亦是品牌旗下首間布吉分店。

其實度假村由舊酒店改建而成，經過了裝修重整，如新增了打卡壁畫、攀石牆等設施，感覺年輕活力，而且更加家庭友善。100間客房設有多種房型，最基本的一睡房套房面積也由千呎起跳，還特設親子主題客房，有賽車、海盜及公主等不同設計，小朋友一定喜歡。獨立泳池別墅更接近2,000呎，有齊客飯廳、廚房、睡房、巨型浴室及私家庭園及泳池，猶如一座豪宅，房價雖貴3倍，但絕對享受到豪華度假感。

▲ 獨立泳池別墅極為豪華，每晚由5,897港元起。（張頌婷攝）

▲ 兒童主題房有很多細微設計，連洗手間都是小朋友專用，相當可愛。（張頌婷攝）

Avani+ Mai Khao Phuket

地址：887 Moo 3, Tumbon Mai Khao, Amphur Thalang, Phuket

電話：+66-76-336-123

房價：套房每晚由1,819港元起

旅遊 Info

簽證：持香港特區護照及BNO可免簽證入境

貨幣：1港元約兌4.8泰銖

機票：國泰航空直航每日有航班直飛曼谷，票價由2,804港元起。

鳴謝：泰國政府旅遊局（香港）、國泰航空、曼谷航空

網址：www.AmazingThailand.hk

記者：張頌婷