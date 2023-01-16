【中一選校】建構健康關愛校園 佛教沈香林紀念中學逆市獲家長投下信心一票

▲ 佛教沈香林紀念中學逆市獲家長投下信心一票.

全港中學進行自行收生階段，佛教沈香林紀念中學逆市獲不少家長投下信心一票，近幾年平均約2.5人競爭一個學位，今年度尚未截止，已取得鼓舞成績，證明學校的改革及理念得到家長認同，佛教沈香林紀念中學正在高速成長。

由面授到網課，受疫情影響，整個學年大家都在不斷調適。感恩有高效的教師團隊、全力配合學校發展的家長及學生，大部份學校活動都能按計劃進行。早前師生接種疫苗比率能夠符合教育局的要求，上學年已恢復全日正常面授課堂，這看似不可能的任務，學校亦迅速達成，讓同學投入多姿多彩的校園生活。

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今年學校開展新一週期的三年學校發展計劃，以「自信堅毅、裝備未來」為主題，重點關顧學生多方面成長，包括培養學生良好習慣、自學能力和學習技巧，以及建構健康關愛校園，以培養學生成為富責任感及勇於承擔的公民。從培養學習習慣，到照顧學生學習的多樣性、投放額外資源小班推動主科教學、藉以鞏固學習基礎，成效漸見。

受疫情影響，舉辦活動充滿挑戰，感恩在師生團隊共同努力下，高桌晚宴、運動競技日、全民數學比賽、英語話劇日等多個首次舉辦的活動，都能夠排除萬難，一一實現。

本年度學校與香港大學、香港中文大學、香港青年協會、香港賽馬會、優質教育基金、微軟香港有限公司、Google等機構合作開發不同類型的教材及教學法，讓學生發掘潛能，裝備自己，應對不斷轉變的未來。有賴教育局、優質教育基金、香港佛聯會等機構提供資助，使學校設備持續得以更新。更要感恩教學團隊的努力，不但要準備大量計劃書，更身體力行參與其中，和學生一路同行。

未來萬物的運轉軌跡，沒有人可以預測，只有變幻是永恆。隨著人工智能和萬物互聯日漸普及，這一代青少年經歷的時代變遷，比歷史上任何一代人都要多、要快！科技發展一日千里，今日的工種及崗位，明天可能已不一樣。教育工作，更需要同工不斷增值、與時並進，培育慈悲、真誠及自信的領袖，貢獻社會。

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