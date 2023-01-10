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【單車踩爆日本】 蘇皓兒陳安立踩單車遊日本　Chloe：慢慢欣賞沿途風景

娛樂 12:45 2023/01/10

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《單車踩爆日本》

「宅男女神」蘇皓兒（Chloe）最近聯同好友陳安立為ViuTV綜藝節目《單車踩爆日本》擔任主持，二人憑着一雙腿、兩條車胎走訪日本鳥取與和歌山，帶領觀眾以全新角度欣賞日本景點。

首次拍綜藝節目的蘇皓兒，表示向來喜歡運動，難得可以寓工作於娛樂，坦言未出發先興奮，不過拍攝過程中，她亦遇上不少挑戰，除了體能上的考驗外，亦要犧牲色相，皆因連日踩單車曝曬，既令肌膚變黑，就連膊頭亦曬到出雀斑。

蘇皓兒與陳安立

初次單車自駕遊

因疫情關係，蘇皓兒已近3年未有出埠，難得今次可到日本拍攝，表示十分興奮：「第一次參與綜藝節目拍攝，感覺同拍劇好大分別，因為旅遊節目好多嘢都冇得準備，好多事情要即場發揮，好考隨機應變同執生能力。」

過往去旅遊，蘇皓兒主要乘搭交通工具，今次拍攝，初嚐單車自駕遊滋味，感覺享受。

她謂：「踩單車可以慢慢欣賞沿途風景，不過頭兩日踩單車對我嚟講有啲困難，雖然平時我有踩單車，但今次第一次喺公路、山路度踩，好考驗體力同膽量，有時候經過隧道，啲大貨車喺身邊，感覺都好刺激。」

難忘雨點迎面拍打

為今次拍攝，蘇皓兒事前特別接受負重訓練及體能訓練，而拍攝過程中，表示最難忘冒雨踩單車：「旅程中有一日落雨，但嗰日要踩嘅路係落斜，全個行程最大挑戰，又凍又濕，啲雨打埋身幾乎睜唔開眼，好辛苦，當中都有少少受傷，好彩之後雨過天晴，仲見到好靚嘅
風景，即刻覺得咩都值得。」

問到今次以單車自駕遊可有令美腿變粗？蘇皓兒表示：「雖然日日踩單車，但唔覺得對腳粗咗，反而覺得曬黑咗好多，本身帶咗好多唔同款式嘅衫去換，但最後都長期着外套，因為發覺曬到膊頭有啲雀斑。」

最新影片推介：李爾晨伍倩彤專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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