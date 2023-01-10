【枉為人母】分不清雙胞胎帶紋身做記號　KOL媽媽被網民鬧無知害BB

▲ KOL媽媽傻傻分不清孖仔，帶BB到紋身店想紋記號。

雙胞胎太似傻傻分不清？美國有名網紅媽媽竟然分不出孖仔，決定帶BB去紋身做記號識別，此舉動被網民怒轟無知害BB，慶幸去到紋身店，師傅拒絕此無稽的要求。不過，媽媽懶理被抨擊，未有放棄，改以紋身貼紙貼在BB身上，網民持續追擊KOL媽媽，斥責當中或含化學物質同樣有機會影響嬰幼兒健康。

▲ 美國有名媽媽分不出孖仔。（TikTok影片截圖）

帶雙胞胎去紋身店

據英國《每日郵報》報道，3孩媽媽Jennifer開設了TikTok，有約4.3萬粉絲追蹤，3孩之中有一對雙胞胎，Jennifer在影片中表示難以分辨雙胞胎，想出妙法就是在他們身上刺上不同紋身，她直言曾帶著孖仔去紋身店，結果有名男店員/老闆說沒辦法，要年滿18歲或以上等等之類去拒絕她。

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即使Jennifer強調只是開玩笑，但她帶BB去紋身的言論及行徑，隨即引來大量網民轟炸，直斥她無知、枉為人母，留言難以置信「身為媽媽應該能區分自己的仔女，即使他們樣子相同，醒醒吧」、「這太可怕了，我不敢相信你把孩子帶到紋身店，很差的教養方式」等，有網民不信是開玩笑，指出她都帶BB去了紋身店，很難說服別人是在開玩笑。

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被拒後改用紋身貼

Jennifer懶理大部分網民的劣評，如常發布影片，她改以用紋身貼紙貼在孩子身背上，她購入一大疊紋身貼紙，逐一向鏡頭展示，開心地數有可愛的鴨仔、星球系列、恐龍、狗仔等等，她即場剪出圖案為孩子貼上。

即使她改用紋身貼紙，一樣被很多網友追擊，這只是後備想法，仍是想為孩子紋身。身為媽媽怎可以分不到小朋友，終究是對兒子不夠關心，才分不清誰是誰。此外，有網民提到紋身貼紙對BB或有害，「這些東西含有太多有害化學物質，請不要用在孩子們身上」。有些網民建議幫孖仔穿不同的衣服、戴手鈪等去容易分別他們。

或刺激皮膚易過敏

內地新聞曾報道有兒童因紋身貼造成皮膚敏感潰爛，化驗出有些不安全的兒童紋身貼紙含有重金屬致癌物質鉛和鈷，專家指出紋身貼紙採用水轉印技術，而貼紙的主要成份是油墨和膠水，其中鈷和鉛兩種重金屬經常使用在油墨中。當貼紙直接貼在皮膚上，重金屬容易從毛孔滲入皮膚中，會出現皮膚過敏，從而引發紅疹、水泡等症狀，嚴重更會出現腫痛甚至皮膚潰爛。兒童皮膚發育未完全，容易對化學成份出現接觸過敏情況，如果長期反覆貼上貼紙，會容易透過皮膚滲入重金屬，直盡量避免使用。

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責任編輯︰王明芳