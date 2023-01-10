【減肥大作戰】200磅女大生曾被嘲似「煤氣樽」　毅力驚人半年激減80磅變美女

▲ 山東200磅女大學生曾被嘲似「煤氣樽」，毅力驚人半年激減80磅變美女。

山東一名女大學生體重近180斤（約200磅），平日只能穿孕婦裝，慘遭被嘲肥到似煤氣樽，就連其家人也不相信她會減肥。不過最後她下定決心，以無比毅力，在半年內激減73斤（約80磅）變身美女，讓不少網民驚訝不已。

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綜合内地媒體報道，該名女大學生居於山東青島，身形原本十分圓潤，體重更是高達約200磅，曾被人嘲笑身形似煤氣樽。女生立志要讓家人「刮目相看」，下定決心努力減肥，每天去健身室做運動，嚴格控制食量，有時會餓到晚上睡不着，甚至餓哭。半年後她終由約200磅減至約115磅，成功甩掉80磅，幾乎等如半個人的肥肉，頓時瘦了一個碼變成美女，並直言「感覺自己重塑了人生」。

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女大學生的勵志減肥故事引起網民熱議，有人大讚女生「太厲害了，有毅力」、「自律的女生最漂亮」；有網友則建議她小心減肥過急影響健康，「保持到3年以上才算成功，要不然很快反彈復胖」；不過亦有人譏諷「早點有這個覺悟就不會吃到178斤！」。

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責任編輯：羅嘉欣