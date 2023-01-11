【日本旅遊】日本岡山觀日出賞燈飾 走訪山林洗滌心靈之旅

▲ 在牛窗海水浴場的鳥居，正是牛窗神社的入口。（岡山縣提供）

近日日本收緊入境限制，但有些香港人仍選擇到當地旅遊。位於西日本中央的岡山，算是返鄉下的新選擇，不妨暫時告別繁華的鬧市，走訪山林大自然來一個洗滌心靈之旅。晚間更可湊上冬日燈飾的熱鬧，到不同公園感受燦爛的光影世界。

在日本新年，當地人除了到神社參拜之外，亦有看新一年第一個日出的習慣。位於岡山縣西部吉原高原山脈的彌高山，正是觀賞新一年第一道晨光的好地方。

新年日出滿希望

別以為登山看日出定是辛苦事，彌高山只有海拔654米，大約10分鐘路程便可走到山頂，其360度無敵風景足以一掃早起又爬山的疲累。向北可望中國地方的最高峰大山，向南可望瀨戶內海。這裏四季分明，現時正值冬季，一望無際的夢幻雲海，仿如置身仙境；秋日則是滿眼的火紅楓葉；春夏的櫻花杜鵑同樣賞心悅目。

另一觀賞日出之選有位於瀨戶內的蟲明漁港，話說這名勝景致在平安時代的日本詩篇已有記載，至今依然教人津津樂道。漁港向東眺望大海，面向長島、鴻島、大多府島、頭島等島嶼。站在岸邊，看着太陽由水平綫升起，將天空染成一片緋紅，把海面以及島嶼鋪上一層金黃色，壯麗又有一番莊嚴氣息。

▲ 冬日登上彌高山的山頂，可觀賞到一望無際的雲海。（岡山縣提供）

彌高山

地址：岡山縣高梁市川上町高山4301-1

蟲明漁港

地址：岡山縣瀨戶內市邑久町蟲明

深山中神秘神社

位於瀨戶內市的牛窗町，是一個被稱之為日本愛琴海、以及戀人之聖地的人氣觀光地，位處其中的牛窗神社，更能將這些美景盡收眼底。雖說神社位於森林入面，充滿神秘感，但只要來到牛窗海水浴場旁邊，看見一個鳥居後沿路爬上石梯，就可以到達於森林深處的牛窗神社。牛窗神社有過千年的悠久歷史，建立於平安時代末期，充滿各種各樣神奇傳說。神社設有展望台，面朝瀨戶內海，可以觀賞包括正前方的「前島」在內的幾個島，景色開揚壯觀。

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牛窗神社

地址：岡山縣瀨戶內市牛窗町牛窗2147

冬季賞燈飾

來到晚上可一賞冬日燈飾，有首次登場的「花與光之森」燈飾，正於以大自然為主題的岡山森林公園舉行。一入公園便見到一條光之走廊，帶領遊客漫步於一個大自然與燈飾互相配合的夢幻光影世界。公園內設有充滿歐洲特色的建築物和景觀，在燈光裝飾下更添浪漫氣息，正好可以周圍打卡留念。

除了晚上到訪公園之外，日間同樣可一遊公園感受大自然氣息，園內設有草坪滑梯、卡丁車、槳船、10米高鞦韆等，又可以跟羊駝、山羊、小馬、迷你豬和兔子等動物互動，又有騎馬、射箭等活動，是一個適合一家大小玩樂的景點。

即使在城市中亦可就近欣賞到燈飾，說的是倉敷市中心，現正舉行倉敷Kirameki之道燈飾展，在JR倉敷站附近倉敷Mirai公園，連同周邊的Achiterasu倉敷，共有18萬枝LED幻燈，大片燈海極之壯觀。沿路的樹上、走道、樓梯等全都是漂亮的燈飾，十分夢幻。同場亦有體驗工作坊，可以製作手工蠟燭，好睇又好玩。

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花與光之森燈飾

地址：岡山縣赤磐市仁堀中2006

日期：即日至2023年2月26日（逢周五至日）

時間：10am-9pm

入場費：成人1,200日圓（約70港元）、小童700日圓（約40港元）

倉敷Kirameki之道燈飾展

舉辦地點 ①：倉敷Mirai公園

地址：岡山縣倉敷市壽町12-1

舉辦地點 ②：Achiterasu倉敷

地址：岡山縣倉敷市阿知3丁目9-1

日期：即日至2023年2月14日

時間：5pm-11pm

旅遊Info

簽證：持香港特區護照及BNO可免簽證入境

貨幣：100日圓約兌5.8港元

機票：香港航空、香港快運航空、國泰航空等有直航大阪，票價由2,550港元起。（可從大阪轉乘JR山陽新幹綫【新大阪→岡山】，需時約1小時，車資約373港元。）

記者：劉妙賢