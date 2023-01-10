【通關復常】澳門周五起推「買去程送回程」車船票　鼓勵香港旅客留澳過夜

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今日（10日）澳門旅遊局公布，將於本周五（13日）至3月31日向香港居民推出港澳穿梭巴士車票或船票「買去程送回程」買一送一優惠，不可同日往返，鼓勵旅客在澳門過夜住宿，增加留澳時間。目前提供票務優惠的服務營辦商包括港澳快線、噴射飛航及金光飛航，陸續將有更多相關服務營辦商加入。

隨著澳門放寬香港居民的入境防疫措施，旅遊局逐步推出各方面宣傳及優惠，吸引香港居民來澳，增加留澳時間及消費，促進澳門旅遊及相關行業發展。澳門賀年盛事活動將陸續舉行，讓旅客歡度農曆新年，體驗澳門最新的旅遊元素和設施。

澳門入境及防疫措施放寬，香港入境澳門的人士無須出示任何新冠病毒檢測證明。港澳海陸交通陸續恢復，加上港珠澳大橋港澳口岸恢復24小時通關服務，港珠澳大橋邊檢大樓東停車場已恢復運作，並推出免費泊車優惠，方便香港旅客自駕來澳，增加客源。

港澳快線

查詢網站：www.tilchinalink.com/ticket.php

澳門諮詢電話：（853）2832 2198

香港諮詢電話：（852）2979 8778

噴射飛航

查詢網站：www.turbojet.com.hk

澳門諮詢電話：（853）2855 5025

香港諮詢電話：（852）2859 3333

金光飛航

查詢網站： www.cotaiwaterjet.com

澳門諮詢電話：（853）2885 0595

香港諮詢電話：（852）2859 1640

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責任編輯：楊佩瑩