  • 19°C
香港時間 : 2023110日 (週二) 13:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通關復常】澳門周五起推「買去程送回程」車船票　鼓勵香港旅客留澳過夜

社會 13:02 2023/01/10

分享：

分享：

熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

（資料圖片）

今日（10日）澳門旅遊局公布，將於本周五（13日）至3月31日向香港居民推出港澳穿梭巴士車票或船票「買去程送回程」買一送一優惠，不可同日往返，鼓勵旅客在澳門過夜住宿，增加留澳時間。目前提供票務優惠的服務營辦商包括港澳快線、噴射飛航及金光飛航，陸續將有更多相關服務營辦商加入。

隨著澳門放寬香港居民的入境防疫措施，旅遊局逐步推出各方面宣傳及優惠，吸引香港居民來澳，增加留澳時間及消費，促進澳門旅遊及相關行業發展。澳門賀年盛事活動將陸續舉行，讓旅客歡度農曆新年，體驗澳門最新的旅遊元素和設施。

澳門入境及防疫措施放寬，香港入境澳門的人士無須出示任何新冠病毒檢測證明。港澳海陸交通陸續恢復，加上港珠澳大橋港澳口岸恢復24小時通關服務，港珠澳大橋邊檢大樓東停車場已恢復運作，並推出免費泊車優惠，方便香港旅客自駕來澳，增加客源。

港澳快線

查詢網站：www.tilchinalink.com/ticket.php

澳門諮詢電話：（853）2832 2198

香港諮詢電話：（852）2979 8778

噴射飛航

查詢網站：www.turbojet.com.hk

澳門諮詢電話：（853）2855 5025

香港諮詢電話：（852）2859 3333

金光飛航

查詢網站： www.cotaiwaterjet.com

澳門諮詢電話：（853）2885 0595

香港諮詢電話：（852）2859 1640

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：楊佩瑩

相關文章

【最低工資】消息：行會批准最低工資上調至40元　今年5月1日生效
今日 12:38
【最低工資】消息：行會批准最低工資上調至40元　今年5月1日生效
【入境泰國】港澳旅客入境泰國再放寬　免打針、檢測及買新冠治療保險
今日 11:28
【入境泰國】港澳旅客入境泰國再放寬　免打針、檢測及買新冠治療保險
【兩地通關】旅遊促進會總幹事崔定邦：農曆新年僅有個位數的内地旅行團來港　主要是短途行程
今日 12:28
【兩地通關】旅遊促進會總幹事崔定邦：農曆新年僅有個位數的内地旅行團來港　主要是短途行程

你可能感興趣

【最低工資】消息：行會批准最低工資上調至40元　今年5月1日生效
今日 12:38
【最低工資】消息：行會批准最低工資上調至40元　今年5月1日生效
【入境泰國】港澳旅客入境泰國再放寬　免打針、檢測及買新冠治療保險
今日 11:28
【入境泰國】港澳旅客入境泰國再放寬　免打針、檢測及買新冠治療保險
【兩地通關】旅遊促進會總幹事崔定邦：農曆新年僅有個位數的内地旅行團來港　主要是短途行程
今日 12:28
【兩地通關】旅遊促進會總幹事崔定邦：農曆新年僅有個位數的内地旅行團來港　主要是短途行程
車票 船票 著數優惠 澳門 住宿

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【家道中落】老公破產亡闊太變窮婦力保面子　母子住斷水斷電豪宅12年
16:43 2023/01/09
【家道中落】老公破產亡闊太變窮婦力保面子　母子住斷水斷電豪宅12年
屯門娜娜結婚嫁靚仔　鐵粉HAPPY伯到賀向女神送祝福
16:19 2023/01/09
屯門娜娜結婚嫁靚仔　鐵粉HAPPY伯到賀向女神送祝福
【獨當一面】喇沙畢業捱足16年擔大旗主持頒獎禮　周奕瑋大膽截停林敏驄發言
18:19 2023/01/09
【獨當一面】喇沙畢業捱足16年擔大旗主持頒獎禮　周奕瑋大膽截停林敏驄發言