【零食陷阱】男子體重急增險中風　醫生揭愛吃加工零食所致

▲ 男子體重急增險中風，醫生揭愛吃加工零食所致。

零食雖然香口，不過切勿吃得過量！有醫生便分享，一名曾患口腔癌的男患者近日覆診時，發現膽固醇、尿酸、體重及體脂率4個指數突然暴增，經查詢下，才發現患者自以為病情穩定，於是在晚餐後肆無忌憚進食一些零食如豬肉乾、鱈魚香絲。醫生警告一切加工食品，不管熱量高低，都會干擾體內血脂肪，亦因此會造成患者體重飆升。

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醫生劉博仁在Facebook上分享一宗病例，指一名男病人早年患上第4期口腔癌，經4年治療，本來已經「快要沒問題了」，惟患者近期再覆診時，卻發現其體重、尿酸、膽固醇、體脂都暴增，讓他相當困惑，為何短時間會有如此反彈，醫生並作出警告，情況如持續，便有機會導致腎功能起變化，甚至中風。

患者後來才坦白，雖然已培養出定期去運動走路的習慣；但在飲食方面，就習慣晚餐後會吃豬肉乾，還有鱈魚香絲等加工食品。

劉博仁指，這些加工肉品裡面含有高量糖、鹽、飽和脂肪， 最主要是加工的食品，不管熱量高低，都會干擾體內血脂肪，因此也會造成患者體重飆升。

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責任編輯：羅嘉欣