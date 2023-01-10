【天妒紅顏】24歲網紅確診10天後病逝　生前最後感嘆：咳到肺都出來

▲ 24歲網紅確診10天後病逝，生前最後感嘆：咳到肺都出來。

於內地擁有約50萬粉絲、以Cosplay扮相盛名的24歲網紅「依川川」，於2022年12月28日在北京因病身故，終年僅24歲。其病逝的消息曝光後隨即於內地微博登上熱搜，她生前曾於12月18日在微博發文透露自己確診，又指自己「咳到肺都出來了」，短短10日後便傳來惡耗，令人感嘆。

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內地網紅「依川川」在2022年12月18日，曾於微博發文表示，自己「咳到肺都出來了」，「羊(陽)了好幾天了，退燒了，就喉嚨痛咳嗽」，當時她透露自己雖已確診，不過已經退燒，只是喉嚨痛、咳嗽的症狀還是很嚴重。豈料，昨日（9日）一名帳號代管者就在依川川的社平台上公開訃文，指她於12月28日已因病離世，並交代告別儀式已在北京舉行，骨灰將送回故土廣州安葬。

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消息一出，讓一眾粉絲十分震驚以及難以置信，紛紛留言表示：「妳不是永遠都想當小公主嗎，妳的願望實現了，妳永遠留在了這個年紀」、「下輩子再穿漂亮的小裙子吧」、「可愛的美少女，願天堂沒有病痛」。雖然依川川是因病身故，但目前仍未有消息指其死因與疫情有關。

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責任編輯：羅嘉欣