【校長專欄】聖公會榮真小學推行環保教育　校長︰身體力行減廢減碳

▲ 聖公會榮真小學舉辦《全力挽救地球日》大型活動。（學校提供圖片）

環境保護為全球關注的議題，學校從教育開始推廣環保，培養下一代的環保意識，勢必是現代公民教育的重要一環，亦是價值觀教育的其中一個發展路向。聖公會榮真小學一直重視環境教育，於去年11月中旬舉辦了《全力挽救地球日》大型活動，透過各項活動促進老師、家長及學生的環保意識，讓各人明白上帝將地球生態與環境託付給人類管理，鼓勵大家愛護地球及珍惜資源，努力當地球的好管家，並以感恩的心積極生活。

引入社區環境教育資源

為豐富學習資源，學校連結外區機構，申請了多個到校服務，包括環保署社區智能回收車、綠在聯和墟環保工作坊、綠展隊回收攤位及工作坊等，展覽車中盡是不同的環保資訊，當中的攤位遊戲、環保小手工活動生動有趣，環保紀念品讓學生愛不釋手。

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全民參與齊心推廣環保

學校努力連結校外資源、校內家長及校友，橫跨科目、結合課堂內外、室內室外，設計多個新穎的環保活動，為學生提供全面及優質的學習經歷︰「綠色爆炸樂隊」為本校獨特的環保隊伍，演繹多首校本的環保歌曲，透過音樂表演帶出環保訊息。

「綠生聲生不息」環保歌唱比賽—是次活動的主題曲為「全力挽救地球」，老師以舊曲填上新詞，在禮堂以四面台形式讓學生演唱環保歌曲，全校學生傾力演唱。

「環保時裝表演比賽」親子合作利用環保物料創作衣服或飾物，各人衣飾設計獨特具創意，造型維肖維妙，學生由老師帶領下踏上綠色天橋演繹時裝，神情充滿自信。

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「環保常識問答比賽」為提升學生的自學能力，問答比賽由高年級學生搜集環保資料及自擬題目，然後進行常識問答比賽。

「綠色小奧運」運用不同的回收品進行拋擲接力賽及利用環保紙足球射龍門，遊戲刺激又有趣。

「綠色展覽區」展出親子製作的環保玩具及模型，給合STEAM元素及創意無限；展示老師、家長及學生親親大自然照片及綠色生活行動統計，鼓勵低碳生活模式。

學校緊扣環保主題，從多重進路設計《全力挽救地球日》活動內容，以啟迪潛能、激發創意、自學自主為方向，帶領家長及學生們投入參與，從當天高漲的氣氛及活動後的反思可見能達至預期理想的效果，老師喜見同學建立樂於學習的態度、能運用自主能力學習、盡力發揮創意潛能及表現滿有自信，相信家長們的大力支持及參與配合是讓活動效果彰顯的其中一個重要的元素。整個活動深具意義，活動後的環保小冊子能進一步延伸綠色生活，鼓勵家長及同學身體力行減廢減碳。

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