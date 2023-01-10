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【性侵繼女】涉非禮13歲繼女地盤工認罪候判　官斥行為幾近性交

社會 14:18 2023/01/10

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（資料圖片）

現年48歲地盤工涉於2021年8月，連續3星期進入13歲繼女的房間，搓揉對方胸部，又要求繼女替他手淫。涉案地盤工今（10日）於區域法院承認2項向16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為罪及1項非禮罪。法官指被告似是利用繼父身分迫女童就範，2人行為幾近性交。法官將案件押後至3月7日判刑，其間索取被告的心理報告及事主的創傷報告，被告還押候判。

被告C.G.L(現年48歲)，今承認2項向16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為罪及1項非禮罪，案發於2021年8月7日、15日及22日。

案情指，被告和事主X、X的胞妹和X生母同住。2021年8月7日，被告到X的房間借用iPad，不久便脫掉上衣，叫X替他按摩。被告其間伸手入X的睡裙內，搓X的胸部約20分鐘，被告事後著X保密。

在其後2個周日，被告兩度到X的房間，摸X的胸部，更叫X坐在他的陽具上。X感到陽具移動約10分鐘，令她的下體和臀部感到痛楚，被告並捉住X的手替自己手淫。

X於2021年10月告知社工被性侵一事，事件報警處理。被告被捕後承認摸X的胸部，但否認曾摸X的下體。被告亦承認搓X的胸部、肩膊和大腿，目的是向X示範如何按摩。

暫委法官指，被告似乎是利用其繼父身份使女童就範，行為動作幾近性交，押後至3月7日判刑，其間索取被告的心理報告及事主的創傷報告，被告須還押。

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記者：陳曉欣

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