【復常之路】研究指疫情嚴重影響學童健康　團隊冀財爺撥款為學童體適能「追落後」

▲ 團隊希望政府增撥資源，讓學童的健康生活重回正軌。

新冠病毒疫情肆虐3年，對於香港教育影響不淺，以網課代替實體課，亦嚴重影響了學童的社交活動及體育發展，為了解幼稚園及小學教師和家長對學生/子女的運動活動與健康生活的意見及探討相關改善方法，香港初等教育研究學會(簡稱初研)開展一個「幼小學童的運動習慣與健康生活」研究。

▲ 親子家校齊合作。

研究小組於去年10月以線上分別進行小學/幼稚園的教師/家長等四組聚焦訪談。隨後小組設計問卷，於2022年11月中以google form發出「幼小學童的運動習慣與健康生活」問卷。截止去年12月15日，分別收到865名幼稚園家長、536名小學家長、141名小學教師和 111 名幼稚園教師的填答支持，即共有1,653個有效回應，而調查結果在今日(10日)公布。

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初研執委會經討論和分析，歸納出疫情對學童的三大影響，第一「學童觀看視頻(包括電視)、玩電子遊戲多了」、第二「整天在家、學童欠規律，生活習慣改變了」及第三「用電腦時間多，學童眼睛受影響。」還有學童社交能力變弱的問題。

經分析下，學童缺乏運動下，快樂程度偏低而且引致肥胖問題。教育局宣布今年2月15日起小學和幼稚園全面恢復全日面授課堂，有見及此，「初研」經問卷調查、討論和分析後，得出以下8項建議:

1.小學提升體育運動學時，舉辦全校師生、家長運動日，並善用幼小銜接概念，舉辦聯校體育活動。

2.幼小學校推動家長教育，鼓勵家長以身作則及多做親子運動，並提供在家運動任務，以家校合作模式建立學童運動習慣。

3.善用恢復全日制的時機，優化時間表組織多元化的體育活動，為學童運動量不足及健康狀況「追落後」。

4.全面加強幼小學校眼睛健康教育，讓每位學童掌握護眼操及懂得保護眼睛健康。

5.增加幼稚園教師的體育專業培訓，支援幼稚園開展多些體育活動，並鼓勵及支持家長讓子女在家進行大小肌肉活動。

6.2022年施政報告提出撥款資助幼稚園改善校舍的通風狀況以創造健康校園。面對疫情對學童運動的影響，政府應提供一筆過體育專項撥款，支持學校優化體育場地、購買親子運動服務及改善設施(包括引入新興運動及電子運動器材)。

7.鼓勵引入體育運動導師(包括體適能教練)，增加學校舉辦各式體育活動的可行性，並減少參與者的保險風險。

8.出版促進學童建立運動習慣與健康生活小册子，讓師生、家長全面了解相關要點，並全面檢討幼小學校的相關政策及措施(如體育科不呈分的安排)。

▲ 保良局黃永樹小學的校長陳瑞良。

望政府增配資源

會上保良局黃永樹小學的家長代表駱慧芬家長女士，分享疫情期間，7歲女兒曾因上網課，而要長期對於手機及電腦，引致眼睛不適及有流眼水的情況發生，而且對於因疫情關係未能戶外活動，女兒情緒亦出現了哭鬧的情況，她盼望復常後女兒的生活能夠重回正軌。

而保良局黃永樹小學的校長陳瑞良及香港初等教育研究學會榮譽會長李少鶴均希望政府能夠帶頭增配資源，財政司司長能夠增加撥款，支援幼稚園增聘體適能教師及培訓老師，及舉辦體育親子活動，讓體育普及化。

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記者:陳麗薇