【煽動刊物】《立場新聞》涉發布煽動刊物案續　前總編鍾沛權指刊登文章不等於同意內容

▲ 被告鍾沛權今於區域法院作供。（梁錦麟攝）

已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，涉發表17篇文章以宣揚非法理念，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案，今（10日）於區域法院續審。鍾作供稱，《立場新聞》會刊登持不同意見的文章，但刊登文章不代表《立場新聞》同意其內容。鍾回應《立場新聞》吸引志同道合的人士一說時指，難以估計何謂志同道合，若意思是指支持新聞自由和言論自由，亦可以這樣說。

3名被告為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）。控罪指，3名被告於前年7月7日至去年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及或複製煽動刊物，即具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛等。

▲ 另一被告林紹桐早前已獲准保釋。（梁錦麟攝）

法官昨裁定案件表證成立，被告鍾沛權自辯稱，《立場新聞》與他過往任職的傳統媒體分別在於刊登博客文章，若有人成為立場的博客，只要他是真誠討論問題，言之有物，都有來稿必登。

鍾續指，《立場新聞》亦會刊登持不同意見的文章，但他們刊登的文章不代表他們同意文章。鍾提及《立場新聞》亦會轉載時事評論員陳凱文於《橙新聞》的文章，即使受到讀者質詢，亦會繼續堅持。

鍾回應《立場新聞》吸引志同道合的人士一說時指，難以估計何謂志同道合，若意思是指支持新聞自由和言論自由，亦可以這樣說。鍾又指，《立場新聞》早年曾進行讀者調查，但未有問及讀者政治取向，故無從估計是否志同道合。

鍾續供稱，《立場新聞》的起始資金來自蔡東豪，隨後再推出會員計劃、亦有接受一些文化藝術機構贊助以增加收入。鍾指，《立場新聞》自2018年起亦替《蘋果日報》製作財經專題，讓他們優先刊登，亦曾於2019年出售即時新聞予通訊軟件「Line」。

鍾估計，《立場新聞》於2019年6月起頻密報道反修例運動，記者於同年7月採訪直播時表現專業，7.21元朗站事件亦屬多人觀看，加上《立場新聞》曾遭前特首梁振英控告誹謗後曾公開呼籲募捐，以上事件或令2019年7月的入帳金額較高。

至於2019年10月的入帳金額較高，鍾估計是因網上誤傳《立場新聞》因資源不足而取消直播，鍾指事後曾發聲明作澄清。

鍾提及曾於2016年9月起，因起始資金用盡而停止受薪半年，隨後減薪約35%。辯方問及為何無薪擔任總編輯？鍾指「鍾意做囉」。

鍾又指，網媒較傳統媒體的新聞週期較短，能快速作出修正及更改，而且不受字數限制。鍾續指，媒體與讀者的觀點或有不同，讀者可透過社交媒體留言，以待媒體作進一步修正或跟進。

鍾供稱，警方搜出載有組織架構圖的硬碟，只是協助公司的行政人員工作，實際的編採工作比較緊張，內容製作權十分機動，但內容是否能發布是由他本人決定。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟