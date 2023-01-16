【是福是禍】向上司表白後被拒卻有意外收穫 OL每日零工作量更逃過大裁員　

▲ OL向上司表白失敗竟逃過裁員一劫。

如果有同事向自己表白，怎樣才是最好的處理方法？最近有一短片登上了網絡熱搜，內容是講述一名女子向上司表白後遭拒絕，其後工作上更被冷處理。除了零工作量外，直至最近的大裁員也逃過一劫，女子表示現在每天返工「淨係玩手指」大呼好爽。該短片有超過11萬次點撃率，而且超過4千個留言，有不少網友都戲言要「仿傚」。

根據內地媒體報道，事件發生在江蘇。該短片中的主持人轉述，自己的女性好友傾慕公司的主管，終在2個月前鼓起勇氣向他表白，不過遭到對方的拒絕。可能由於上司覺得尷尬，接下來的兩個月他沒有和女事主講過一句話，也沒有委派任何工作給她。其後，公司有大裁員，一批的員工都被辭退了，然而女事主卻僥倖逃過一劫。

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女事主其後在個人專頁上表示，對於自己表白失敗，但換來「白逗人工」也感到莫名其妙，

天天上班遲到，11月甚至天天遲到，上班就坐工位上摸魚(意指上班偷懶﹑不工作)，下班打卡轉身就走，現在想起來有點搞笑是怎麼回事。

對於女事主大膽的行為，有網友認為她愛情小說看多上腦了，「霸道总裁小说看多了吧」;有網友更指出其實女事主不重視自己的工作，而且她現在的情況很危險，「這…基本被邊緣了吧，有什麼好開心的」﹑「壓根就不想好好工作吧，本來就想混來著。這是什麼值得炫耀的事嗎？」﹑「摸魚那麼久，說明在公司不重要，隨時可以開掉。」。

此外，原來下屬向上司表白的戲碼基乎每天在上演，有網友分享了一些真實個案，「之前與我們合作的一個乙方的老闆，有個字不會寫秘書過來摟著他手把手交。後來他就把這個秘書給開了。」﹑「我天，我跟領導表白，拒了，不但一點工作量沒少，還加重了很多工作量，並且要求更加嚴格了。」看來女事主當前最重要是要小心保護自己的飯碗，否則正如網友所說，

人家老闆想讓你主動離職吧，難道女生還覺得理所應當嗎？

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責任編輯︰陳珈希