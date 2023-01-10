【起底】52歲女子涉貼「起底」街招　今被私隱專員公署拘捕

▲ （資料圖片）

個人資料私隱專員公署今（10日）拘捕一名52歲女子，涉與前同事結怨後，在工作場所周邊貼街招披露該同事的個人資料並作負面評論。

私隱專員公署指，調查顯示，事主與被捕人士在2019年至2021年間曾在一間學校共事，其後因工作結怨，而於去年7月， 有人兩次在該學校周邊張貼街招，當中披露了事主的香港身份證副本，並作出針對事主的負面評論。案中被披露的個人資料包括事主的中英文姓名、香港身份證號碼、出生日期及照片。

公署指，被捕人士涉嫌在未經資料當事人的同意下披露了其個人資料，目前獲准保釋，公署會繼續調查案件。公署提醒市民，身份證載有屬敏感的個人資料，隨意或惡意在未經當事人的同意下披露身份證副本，可以構成「起底」罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰