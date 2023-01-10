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【入境內地】中國暫停簽發南韓公民赴華短期簽證　斥南韓對華歧視性入境限制措施

社會 15:18 2023/01/10

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中國暫停簽發南韓公民赴華短期簽證。（iStock圖片）

韓聯社報道，據中國駐南韓大使館微信公眾號消息，根據國內指示，自今日（10日）起，中國駐南韓使領館暫停簽發南韓公民赴華訪問、商務、旅遊、就醫、過境以及一般私人事務類短期簽證。

使館方面表示，相關措施將視南韓對華歧視性入境限制措施取消情況再作調整。

基於對中國疫情擴散形勢的考慮，韓政府此前決定從本月2日起暫停發放自華赴韓短期簽證，並要求自華旅客提供新冠陰性證明等，加強防疫力度。

南韓政府回應事件表示，韓方加強自華入境防疫的措施有其科學、客觀的依據，韓方一直與國際社會公開透明地分享疫情資訊，也一直通過外交渠道向中方傳達這一立場。

南韓外交部發言人任洙奭曾於記者會中表示，韓方今後將再次向中方傳達南韓政府的上述立場，繼續展開緊密溝通。外交部另一官員當天表示，韓方對中方的措施感到遺憾，已經通過外交渠道向中方傳達韓方立場。

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記者：黃穎津

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