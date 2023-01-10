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【商會訪港】民建聯：港府承諾改革創業板　星商會慾助當地中小企來港上市

政治 15:18 2023/01/10

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周浩鼎表示，港府承諾改革創業板。（趙居逸攝）

民建聯去年曾分3團出訪東盟五國，向各地商界及社會人士「說好香港故事」，新加坡香港商會代表團近日回訪香港，探討新加坡當地中小企業來港上市等事宜。民建聯立法會議員周浩鼎表示，商會對有助來港上市的規則非常感興趣，又指港府已承諾改革創業板，為中小企提供融資機會。

對於本港上市的規則，周浩鼎表示，新加坡香港商會目前已知有18A章，即對允許未盈利生物科技公司上市的安排，非常感興趣。商會亦對香港上市規則的第18C章非常感興趣，周浩鼎解釋，18C章是特專科技計畫上市安排，即為生產硬件科技的公司，降低上市門檻。他續指，該章節已經在去年年底完成諮詢，希望港府能在今年年內推出相關安排。

至於創業板方面，周浩鼎形容，現時香港創業板如「一潭死水」已有一段很長的時間，民建聯向港府溝通後，港府承諾將來會改革創業板，希望將來為中小企業開設渠道，尤其是東盟的中小企，為他們提供來港融資的機會。

被問到新加坡香港商會來港是否會「挖走」香港人才和資金，民建聯立法會議員陳勇則回應指，自己早前出訪新加坡時，有2間本來計畫在新加坡上市的當地企業，聽完自己介紹後，又再重新全面評估，考慮是否來港上市。因此商會來港，絕不是「扯人走」，反而是利用香港這個平台，吸納大中華地區的融資。

至於具體有多少間企業計畫來港上市，民建聯指，沒有明確的數字。但周浩鼎透露，新加坡香港商會代表團都是財金界主管級人馬，有包括星展銀行的高管，而此行來港是真心希望幫助他們的中小企來港上市，他表示，「經濟餅」可以越做越大，合作互補就可以互利共贏，又強調香港是得天獨厚的，「既可以讓他們獲得來自中國資金，又可以進入中國的龐大市場。」

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記者：趙居逸

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