【2023桃花運】兔年桃花運最強3大生肖   最弱生肖必學增強桃花運法

▲ 生肖屬鼠人士是2023年的桃花運冠軍。

人生中有很多美好的事情，「愛情」絕對係其中之一，不少單身的朋友也希望自己「桃花處處」。那麼今年哪個生肖特別多愛情運呢？而哪些又比較易「坐冷板凳」呢？等羅師兄和大家分析下吧！

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桃花運季軍生肖: 狗

流年吉星形象: 媒人，讚賞

意象上，今年單身的朋友會遇到有媒人（貴人）的幫手。不要太害羞，「隨時多句口，就牽到手」。至於受人讚賞當然亦會有利感情，所以「狗」生肖便排第三名。

桃花運亞軍生肖: 馬

流年吉星形象: 美女送飯盒，喜酒

意象上有機會被美女告白，今年馬年男士可以說是財色兼收，即是財富愛情同時豐收。而且還有喜酒，今年無論單身定準備結婚，桃花真的有力！排第二是因為吉星上對女士的優勢減半。

桃花運冠軍生肖: 鼠

流年吉星形象: 喜酒，酒吧

意象上，有喜酒即是表示有機會拉埋天窗，今年亦有機會發展以結婚為前提的交往，當然係最好的桃花啦。但同時亦見到有間酒吧，即是霧水情緣也有機會，是否吉星便見人見至了，但羅師兄就覺得冠軍是屬鼠的朋友！

桃花運尾三 （排名不分先後）

生肖：兔

流年凶星形象: 眼淚，打破花瓶

星象上看到屬兔的朋友需要特別留意，今年易有吵架及流眼淚，還有打破東西的意象。有另一半的朋友要注意不要太意氣用事，否則好易受影響。盡量參與多點開心的活動吧！

生肖：雞

流年凶星形象: 空銀包，被指責

意象上今年有機會破財，隨之連感情都備受影響，不太想出街及心情差，在感情上自然亦難有寬容態度了。加上有一粒太歲星易被指責，便更易無心戀愛，所以屬雞的朋友要加強自己EQ（情緒商數）。盡量參與多點開心的活動吧

生肖：虎

流年凶星形象: 睡懶覺，香蕉皮

此象很易理解，便是對感情無甚麽動力，但亦未至於有負能力，同時容易出現小矛盾及小錯誤。最好的方法是大家開誠見誠地溝通，有錯要認，不要將矛盾升級。而想「脫單」的朋友，今年應多走動，多參與聚會。

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