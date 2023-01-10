【睡眠窒息】港大引入新頜骨手術改善睡眠窒息　近6成患者成功治癒

▲ 口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷(中)及其團隊。(港大醫學院提供)

港大牙醫學院口腔頜面外科的研究團隊進行的一項先導研究，引入嶄新頜骨手術治療中度至嚴重程度阻塞性睡眠窒息患者。結果顯示，手術後幾乎所有患者的睡眠呼吸阻礙減少一半或以上，近6成患者的睡眠窒息跡象消除。手術不單可顯著緩解睡眠窒息，也能維持甚至改善患者面型外觀。研究結果已於《國際口腔頜面外科雜誌》發表。

阻塞性睡眠窒息是指人在睡眠期間出現氣道阻塞狀況，包括多次出現淺呼吸或短暫停止呼吸。患者的生活質素因而受影響，較嚴重者甚至可能出現健康問題。當睡眠出現窒息或半窒息的次數每小時達15次或以上，病情便屬中度至嚴重，需考慮透過切除或重置扁桃腺等軟組織，擴大氣道。

頜骨前移手術是目前治療OSA的有效方法，卻有可能改變患者的面型和咬合功能，尤其東亞人的嘴唇相對前突，要在不影響面部外觀的情況下進行下頜前移手術較困難。團隊提出的新頜骨手術概念，涉及切割和重塑下頜骨骼的多節段截骨術，稱為節段性下頜前移，手術拉直前頜骨以創造空間並推前整個下頜。手術旨在顯著擴大舌頭底部的骨骼氣道，同時改善面部外觀和咬合功能。

團隊研究了12名由牙醫、全科醫生和耳鼻喉科專家轉介，屬中度至嚴重的OSA患者，評估他們接受SMA手術後的狀況。結果顯示，他們的睡眠窒息指數（AHI）術後明顯改善，由手術前平均每小時出現42.4次窒息或半窒息，在術後一年大幅改善至9次。12名患者中有7名，即58%的患者屬手術治癒，術後再沒有睡眠窒息的跡象。參與研究患者的氣道容量於手術後平均增加了2.8倍，使他們的呼吸更佳。

團隊首席研究員、口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷醫生指出，這是全球首個研究，證明節段性下頜前移手術能有效改善阻塞性睡眠呼吸窒息。基於東亞人面部的獨特性，我們使應用新方法，不只顯著擴張了氣道，同時兼顧了面部美學和顎骨功能。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋