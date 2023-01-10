【兔年打卡位】黃埔天地邀名摺紙藝術家及書法家 破天荒合作創作摺紙福兔賀年藝術

▲ 黃埔天地今年聯同兩位本地藝術大師- 國際著名摺紙藝術家 「陳柏熹」及著名書法家「華戈」帶來以摺紙福兔為主題的打卡賀年藝術裝置。

兔年將至，黃埔天地今年聯同兩位本地藝術大師- 國際著名摺紙藝術家 「陳柏熹」及著名書法家「華戈」，於1月7日至2月5日期間為商場呈獻「兔紙揮筆型卯年」，於黃埔號及聚寶坊帶來以摺紙福兔為主題的打卡賀年藝術裝置，設計注入了傳統書法及摺紙藝術的美學精萃! 此外，商場更推出利是封換領活動及立體福兔摺紙工作坊，讓大家開開心心過一個豐足的新年！

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一位40後﹑一位90後，陳柏熹及華戈兩位藝術家年齡相差半世紀，是次破天荒合作，一撇一摺，勢將傳統文化及新潮藝術元素糅合， 呈獻賀年破格古風打卡場景，傳承本土文化，與大家 一起「兔」氣 揚眉！

除了極具氣氛的賀年打卡裝置外，黃埔天地更推出一套共8個「玉兔迎春」大小利是封。同樣融合古典及新派藝術設計之利是封，以摺紙兔子與華戈書法為主，配上大紅及金色色調，寓意鴻運當頭、富貴吉祥！顧客只需由1月6日起於黃埔天地以電子貨幣消費滿港幣$200或以上，即可免費換領利是封乙包(一套八個)，數量有限，換完即止。

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責任編輯︰陳珈希