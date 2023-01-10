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【移動長城】姚明12歲女兒繼承巨人基因　暴風長高追平190cm媽媽

兒童健康 16:32 2023/01/10

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姚明12歲女兒被網民影到已經與高190cm的媽媽平頭。

現年42歲的前NBA球星姚明有「移動長城」之稱，2007年與同為籃球員的葉莉結婚，婚後育有1女姚沁蕾（Amy）。身高226cm的姚明與身高190cm的葉莉，其巨人基因也遺傳了愛女，日前一家三口外出用膳被網民野生捕獲，可見年僅12歲的女兒身高已追平媽媽，讓網民驚訝不已。

最新影片推介︰

近日有內地網民在一間餐廳偶遇姚明一家，由於三人的身高太突出，瞬間成為現場焦點。從影片中所見，姚明和葉莉身穿黑色外套，紮馬尾、身穿紅衣的姚沁蕾則站在父母身旁，肉眼可見姚沁蕾幾乎與媽媽平頭，故推斷12歲的她已經快有190cm身高。

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網民擔心太高難嫁人

網民對於姚沁蕾的身高議論紛紛，這段影片更登上內地熱搜榜。有網民留言笑稱，「我感受到了基因的強大」、「我跳起來可能只到他們膝蓋」、「別說12歲，我可能只跟她6歲差不多高」、「這基因太不公平了」。

不過，也有人表示擔心他們一家的健康，而女孩太高很難找對象嫁人，「不打籃球一點都不羡慕，太高了嫁人找工作都不好找，對健康也不利，對心臟負擔重」、「我要是姚明會愁死的，女孩太高了」。

姚沁蕾受父母影響愛上籃球。（微博圖片）

其實之前不時有網民在街上捕獲姚明父女，早已驚嘆姚沁蕾暴風成長。約半年前有途人在機場遇見姚明父女拍下短片及照片分享，已見她高至姚明的胸口，目測當時她的身高有180cm。

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姚沁蕾於2010年5月在美國侯斯頓出世，受爸媽影響自小熱愛打籃球，一家三口亦不時去觀看賽事。3歲時她已高至110cm，比一般同學高；5歲時她曾跟爸爸出席活動，可見其身高已到姚明腰部。及至2017年，姚明一家三口現身香港體育館舉行的姚明基金慈善賽，7歲的姚沁蕾已高至媽媽的肩膀，身高直逼160cm。

長大後或高達208cm

故此有專家推測，姚沁蕾遺傳了父母的巨人基因，將來身高可能會達到194cm到208cm之間。​此外，由於身高和腳板成正比，姚沁蕾也遺傳了爸爸的大腳板，從早前網民拍攝的照片推測，姚沁蕾已穿上40碼波鞋，並穿著成人size羽絨，現在可能要再買大一點了。

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責任編輯︰王明芳

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