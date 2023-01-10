【暴動罪成】涉金鐘參與暴動4人暴動罪成　押與5認罪被告本周五判刑

▲ 涉金鐘參與暴動4人暴動罪成 。押與5認罪被告本周五判刑。（資料囻片）

2019年有網民發起9.29「全球反極權遊行」遊行，警方當日於銅鑼灣及金鐘一帶拘捕多人，96名男女被控暴動罪，涉及8男1女的金鐘道暴動案今（10日）裁決。除早前認罪的5人，4人經審訊後亦被裁定罪成。區域法院法官指，被告的衣著和裝備與大部分示威者相同，替換衣服是其用以掩飾參與暴動的道具，被告是有意識地留守衝突現場。案件押後至周五（13日）處理9名被告的求情及判刑，全部被告均須還押。

被告鄧頌城（20歲，學生）、林翠雯（32歲，教師）、劉彥昭（36歲，音樂人）及林志豪（30歲，工程師）今被裁定罪成。梁德煌（22歲，技術員）、朱廣華（31歲，廚師）、劉永健（21歲，學生）、楊志豪（18歲，無業）及朱喬雋（23歲，程式工程師）早前已認罪。9人被控於2019年9月29日在金鐘道一帶與其他身份不詳人士參與暴動。

法官練錦鴻於書面裁決書指出，4名被告均自辯，其中鄧稱在購物途中不巧混入示威者群中，他因受催淚煙之苦而戴上別人派的裝備；林氏姊弟則稱當日參與和平示威，攜帶非黑色的更換衣物，因怕7.21元朗站襲擊事件重演；劉則稱當時與教友到灣仔慶祝牧師新居入伙。

法官拒絕接納所有被告的證供，反駁指鄧毋須急於當日購物，亦沒理由接收陌生人給的裝備；林氏姊弟被捕前已爆發激烈警民衝突，金鐘道一帶彌漫催淚煙，2人稱留意不到衝突是完全不可能；劉曾向警員投擲長傘及磚塊，更在被制服時企圖掙脫逃走，亦管有使用過的噴漆。

法官續指，被告的衣著和裝備與大部分示威者相同，背包的替換衣服是其用以掩飾參與暴動的道具，被告留守現場是有意識的選擇，並在警方追捕時逃跑。被告的在場、衣著及裝備直接協助及鼓勵其他參與非法集會的人，共同目的是與執法者抗爭，因集結後來演變成暴動，裁定4人參與暴動罪成立。法官另認為劉管有噴漆是為了塗寫口號以反映其政治取向，是故意參與暴動。

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記者：陳曉欣