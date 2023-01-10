【絕世好老公】癱瘓妻勸演員丈夫再娶另組家庭　型男老公︰這輩子愛你一個就夠

▲ 馬來西亞男演員依迪卡對癱瘓妻不離不棄。

有幾多夫妻可以長相廝守、甘苦與共？馬來西亞有名55歲型男演員被稱為「忠心丈夫典範」，是絕世好老公，因為他對坐輪椅妻子的愛堅定不移，即使老婆勸他再娶另組家庭、不少女士主動埋身，他都沒有動搖，更向癱瘓老婆承諾︰「這輩子愛你一個就足夠」！

對坐輪椅妻子不離不棄

綜合馬來西亞報道，馬來西亞現年55歲男演員依迪卡（Edika）是演藝界出名的好男人，他對坐輪椅的癱瘓妻子諾希達雅（Hidayah）忠貞不二，備受感動及讚賞。

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Edika和Hidayah育有3子女，現年大仔22歲、二仔18歲和17歲的細女。據悉太太Hidayah在18年前患上腦膜炎，導致她當時昏迷，說話能力和聽力大受影響，隨後在生第二個孩子時下半身更出現癱瘓，至今需要以輪椅代步。

▲ Edika承諾愛老婆一生一世，即使她要終身坐輪椅。（IG圖片）

不乏女生接近

老公Edika在90年代初是著名男演員，即使正值事業發展遇妻子出意外變傷殘，他都未覺老婆是負累。Edika於2021年接受大馬報章《每日新聞》訪問時向媒體坦承，自己身為演員，身邊不乏女生想接近他，但他從來也沒有對妻子有任何隱瞞，不曾做出出軌的行為。

Edika指出尤其是在妻子患病後，經常收到不同女生的電話，直到現在，依然有女生直接在社交媒體上私訊他，但他始終如一，不曾回覆女生的訊息。他曾遇上更主動大膽的女生埋身，直接致電給他，Edika就會出動老婆，交由妻子來接聽電話。

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癱瘓妻勸丈夫再娶

另一方面，Hidayah曾分享，自知健康狀況會成為丈夫的負擔，因而嘗試叫丈夫接受另一名女子的追求並再婚，另組家庭，愛妻號Edika拒絕太太的意見，更大派定心丸承諾只愛她一人︰

這輩子推一個輪椅就已經足夠了，如果第二任妻子也病倒坐輪椅，豈不是得推兩個？

在社交平台上，Edika不時「放閃」，分享兩老公及一家五口的生活照，例如曾在情人節向太太說愛的宣言，

我永遠愛你！我是一個成功的男人，因為我愛上一個一直相信我的不可思議的女人。你最好的一面、你的愛使我完整。

另外有次祝賀老婆生日的帖文，兩公婆互餵蛋糕，非常甜蜜，坐輪椅的Hidayah在老公的愛護下，化身幸福美麗人妻。而Edika不怕肉麻向老婆表示，「沒有你的愛，我連一秒鐘都活不下去，你知道我的心為你而跳動。」相信想埋身的女生會知難而退。

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責任編輯︰王明芳