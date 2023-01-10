【不老女神】56歲李若彤不怕老只怕一件事　認現時人生最開心：做自己喜歡的事情

▲ 姑姑不會老！

被稱為「最美小龍女」的李若彤，早前剛剛過了56歲生日，駐顏有術的她近年活躍於螢幕前及社交平台，常常跟大家分享工作近況、美容心得和健康生活。

早前，她更再次扮演「姑姑」的經典角色，即時引起高度關注。雖然經過27年的歲月，但無損她從內心散發出來的優雅脫俗氣質，其凍齡秘訣一直是網民的熱話。

【不老女神】姑姑飲食健康+勤做運動全憑自律 56歲李若彤外貌身材不走樣

直認現時人生很開心

近日李若彤在生日那天錄製了一段視頻，在短片中精神飽滿的她，沒有借助任何的外力，就像當年對戲裡的小龍女一樣，在繩子上自在地舞動，娓娓道出保持活力的減齡秘訣。「我想用這段視頻告訴大家，27年過去了，你們的姑姑依舊沒有止步不前，依舊沒有停止對美的追求。」

李若彤說：「過了二十五歲以後，沒有一個女生會特別喜歡告訴別人自己幾多歲，十個有九個都不願意告訴你，我自己曾經也是裡面其中一個。一眨眼我超過50歲了，除了讀書的時期，現在是我人生最開心和最豐裕的時間，我不用去顧慮什麼，不用為戀愛去委屈自己，可以掌控自己的人生，做自己的決定和喜歡的事情。」

▲ 李若彤活得自在。

分享保持活力秘訣

李若彤即使至今已為56歲，不過向來保養得宜的她，被讚臉上沒有半點歲月的痕跡，更很好奇究竟她是怎樣保持年輕的容顏和身心？

李若彤笑言：「我56歲了，朋友們問我感受如何？會怕變老嗎？這個問題我和你們一樣好奇。變老……我不怕，我只怕活著沒動力！跳動著的才稱得上是生命，永遠素靜態只能算是擺設，我對美和力的追求也在繼續。美來自不斷豐盈的內心，也來自源源不斷散發活力的身體。」

透露健康生活習慣

想擁有健康的身體必需付出相對的努力，平日多注重生活細節的李若彤，更自爆多年沒有喝過汽水：「我想不起來了，上一次喝汽水應該是二十多年前，我特別喜歡喝水，覺得水特別甜！而且會儘量少吃調味料。另外，睡覺非常重要，我可以少吃少喝，但一定要有充足的睡眠和休息時間。」

除了注重飲食外，李若彤亦相當勤力做運動，保持美好身段：「我每天花很多時間在運動上，把每一天都當作新的一天，不斷滋養內在生命力，整個人自然也越活越美，越有越有動力。」

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每一個年代都有自己的小龍女

這位生活在人間的小龍女李若彤跟大家分享道：「如果把我稱為永遠的小龍女，我覺得不太好！因為在很多人也扮演過小龍女，她們都做得很好，這樣會給後輩一些壓力，有點不公平。因為每一個年代都有自己的小龍女，都會有專屬特色和風格。為了不辜負大家的喜愛，我不會為自己人生設限，我認為自己人生最好的時候還在我跟前。」

最後李若彤感恩地說：「回頭看人生的腳步從沒有停止，很開心56歲的我依舊活得自在，依舊活力滿滿。不用期待過高，也不要不切實際，只需保持對自我的要求，悠然說一句，沒白活！」

▲ 李若彤認為每一個年代都有自己的小龍女。

保養護膚心得

除了運動外，李若彤一向對保養亦大有心得，難怪她的身材與容顏都保持得非常好！

一向駐顏有術的女神李若彤曾分享自制雪梨水，勢要由內到外滋養肌膚。

1.自制雪梨水

3隻雪梨

半顆／1小顆蜜棗

少量水

份量可調整

一定要熱飲才有滋潤效果

李若彤選擇在秋冬飲雪梨水滋潤肌膚：「每年秋冬天，家人都喜歡自制雪梨水，因它有滋潤喉嚨，養血生肌，及清心降火的功效。所以秋天時，家中會一次煲大份量的雪梨水放在雪櫃裏，有需要時便翻熱飲用。」

2.潤膚膏

李若彤又認為混合使用含豐富油份的潤膚膏及一般的潤膚膏，效果更理想：「夏天時，洗澡後只會用一般的潤膚膏。但在秋冬天時，會混合使用含豐富油份的潤膚膏，及一般的潤膚膏，可有效防乾，又不會感到黏黏的。」

她續指：「記得洗澡後勿以毛巾抹乾身上所有水份，我會在半乾半濕的情況下搽潤膚膏，效果會更好。」

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