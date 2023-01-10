【親子好去處】愉景灣新春周日露天市集　臉部彩繪+傳統故事劇場兼送利是封

▲ 愉景廣場將於今個周日舉辦「新春周日露天市集」，顧客可盡情選購各式賀年節慶商品，包括書法、摺紙、剪紙和賀年鮮花。（商戶提供）

兔年將至！愉景灣為與大家一起迎接新春佳節，特設一系列慶祝及送禮活動及，包括「新春周日露天市集」、溜冰場兔年行大運及利是封禮遇，寓意富貴花開迎豐收，將祝福傳遞給親朋好友！

新春周日露天市集

今個周日，不妨來愉景廣場的「新春周日露天市集」選購各式賀年節慶商品，包括書法、摺紙、剪紙和賀年鮮花，更可以和新春「金」桔吉祥物合照增添好運。市集內設有臉部彩繪，大小朋友可以畫上新春可愛兔臉。小朋友亦可以參加角色扮演劇場，演繹關於中國傳說年獸的故事，更有機會觀賞以日式「紙芝居」的紙製幻燈片講述兔仔為主題的故事分享環節。

日期：2023 年 1 月 15 日（星期日）

時間：11am – 6pm

地點：愉景廣場

「花好愉悅」利是封禮遇

愉景灣準備好設計高雅的利是封，祝福大家新春花開富貴、吉祥如意！顧客於愉景廣場、D’Deck 及愉景北商場商戶以電子貨幣即日消費滿 HK$600 並追蹤 @VisitDiscoveryBay 的 Facebook 或 Instagram，即可憑發票換領「花好愉悅」利是封乙盒（一盒８個）。

推廣期：即日起至 2023 年 1 月 21 日

換領地點：愉景廣場禮賓部

▲ 顧客於愉景廣場及愉景北商場商戶以電子貨幣即日消費滿 HK$600 並追蹤 @VisitDiscoveryBay 的 Facebook 或 Instagram，即可憑發票換領「花好愉悅」利是封乙盒，送完即止。（商戶提供）

LOST密室逃脫 新春獎賞活動

密室逃脫體驗館 LOST 推出愉景灣店主題 –「迷失魔藥店」及「升降時空」，帶給大家全新體驗。各位大小朋友可以一齊接受挑戰，破解一環扣一環的線索揭開故事謎團，新一年更加聰明伶俐！LOST在新春期間舉辦限定活動，有機會贏取禮品。顧客於愉景廣場、愉景北商場及D’Deck以電子貨幣即日消費滿HK$300或以上，即可享門票9折優惠！

日期：2023年1月13日至1月29日

時間：11am – 7pm

地點：愉景廣場 G11A-1 舖

票價：每個遊戲每位HK$200，大小同價，遊戲時間為 45 分鐘

愉景灣溜冰場 – 兔年行大運

為祝願來年財源廣進、好運連連，愉景灣溜冰場中央特設桃花擺設，寓意新一年大家愛情人緣皆旺、好運齊來。這個農曆新年假期與家人朋友一齊來愉景灣溜冰場溜冰行大運，入場時可獲幸運曲奇及利是一封，更有機會獲得不同的驚喜優惠，祝大家過一個快樂的農曆新年！

日期：2023 年 1 月 22 日至 25 日（年初一至年初四）

記者：王嵐