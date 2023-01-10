【萬千星輝頒獎典禮2022】郭可盈爆女兒愛睇《聲夢》　12歲愛女Tania坦言想當歌手

▲ 郭可盈跟女兒林天若現身TVB。

於千禧年獲封「四大花旦」之一的郭可盈，日前跟呂良偉出席《萬千星輝頒獎典禮2022》頒發「最受歡迎電視男角色」及「最佳男主角」獎項。

可盈相隔13年現身娘家TVB，更攜同快將12歲的愛女林天若（Tania）到來，只見Tania已接近媽咪的身高，面對媒體採訪拍照也表現淡定。

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Tania斯文有禮

當日Tania一身少女打扮，以白色毛毛褸襯粉紅色裙，更襯以上白色頭箍。

可盈更帶Tania跟曾志偉等人打招呼，之後與志偉、呂良偉等拍照，Tania予人斯文有禮之感。

▲ 郭可盈是頒獎嘉賓。（陳慧安攝）

郭可盈專注家庭

其後郭可盈於後台接受TOPick訪問，期間愛女Tania也在旁，問及無綫可有邀請回巢拍劇？

可盈回答說：「頭幾年都有，但係之後都清楚我的方向，主要想在家湊女，好角色幾時都係好吸引，睇緣份和timing啦。」

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大讚張振朗

當日陶大宇同樣擔任頒獎嘉賓，惟這對「刑偵CP」未能聚舊，只是有一面之緣，問到有否留意新晉演員，她說：「張振朗的外型不錯，另外看得出他很有心機和天份。」

說到帶同愛女Tania前來，可盈說：「囡囡問我可不可以一齊出席，我話當然可以，讓她感受一下頒獎禮氣氛，又可以看看幕後的製作，帶她來見識下是好事，她現在這種年紀要探索自己的興趣和方向，了解下自己的專長。」

▲ 郭可盈一家三口。（取自instagram）

愛女Tania想做歌手

Tania正於保良局蔡繼有學校就讀Year 7，可盈說愛女甚有音樂天份，她說：「所以她很留意《聲夢》，她比較喜歡作曲，之前寫了幾首正能量和鼓勵性的歌曲，當同學遇到困難時，就以歌曲鼓勵他們，令人振奮，囡囡是一個小天使，很關注別人的感受。」

Tania表示作了幾首英文歌，問可有興趣做歌手，她說：「可以考慮下。」可盈即謂女兒未必喜歡唱歌，但就擅長彈鋼琴和作曲，記者即建議做創作歌手，Tania即說：「可以呀。」

▲ Tania喜愛睇《聲夢》比賽，去年跟姚焯菲合照。（取自instagram）

可盈希望女兒見識多一點，問可會贊成女兒入行，她說：「我是一個很民主的媽媽，最重要女兒開心，是她能力範圍做到便可，要發揮自己的所長，怎可以阻止她。」

外型標緻的Tania可說是品學兼優的乖學生，她於小學時已擔任風紀，參與不少課外活動和各項比賽，於學校裡不時獲獎，曾連續3年獲得學科獎冠軍。

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Tania品學兼優

去年Tania升上Year 6，更擔任班長及班會主席，6月時郭可盈於IG分享Tania獲取傑出學生獎（Most Outstanding Character Award）。

當時可盈寫道：「求學不是求分數，品德才是最重要，獎項不是作比較，而是一種鼓勵！今年獲取的Most Outstanding Character Award更充分展現出妳在校內的優秀表現，實屬可貴！請繼續做好自己、幫助別人！Keep up the good work！We LOVE you Tania！」

一直以來，可盈對Tania都悉心栽培，畫畫、唱歌及彈鋼琴樣樣精，去年Tania開設個人頻道，分享跳舞片和生活日常，似乎遺傳了媽媽的表演細胞。

記者：游艾維、陳曉柔

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