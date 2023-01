【萬千星輝頒獎典禮2022】郭可盈爆女兒愛睇《聲夢》　12歲愛女Tania坦言想當歌手

▲ 郭可盈跟女兒林天若現身TVB。

於千禧年獲封「四大花旦」之一的郭可盈,日前跟呂良偉出席《萬千星輝頒獎典禮2022》頒發「最受歡迎電視男角色」及「最佳男主角」獎項。

可盈相隔13年現身娘家TVB,更攜同快將12歲的愛女林天若(Tania)到來,只見Tania已接近媽咪的身高,面對媒體採訪拍照也表現淡定。

Tania斯文有禮

當日Tania一身少女打扮,以白色毛毛褸襯粉紅色裙,更襯以上白色頭箍。

可盈更帶Tania跟曾志偉等人打招呼,之後與志偉、呂良偉等拍照,Tania予人斯文有禮之感。

▲ 郭可盈是頒獎嘉賓。(陳慧安攝)

郭可盈專注家庭

其後郭可盈於後台接受TOPick訪問,期間愛女Tania也在旁,問及無綫可有邀請回巢拍劇?

可盈回答說:「頭幾年都有,但係之後都清楚我的方向,主要想在家湊女,好角色幾時都係好吸引,睇緣份和timing啦。」

大讚張振朗

當日陶大宇同樣擔任頒獎嘉賓,惟這對「刑偵CP」未能聚舊,只是有一面之緣,問到有否留意新晉演員,她說:「張振朗的外型不錯,另外看得出他很有心機和天份。」

說到帶同愛女Tania前來,可盈說:「囡囡問我可不可以一齊出席,我話當然可以,讓她感受一下頒獎禮氣氛,又可以看看幕後的製作,帶她來見識下是好事,她現在這種年紀要探索自己的興趣和方向,了解下自己的專長。」

▲ 郭可盈一家三口。(取自instagram)

愛女Tania想做歌手

Tania正於保良局蔡繼有學校就讀Year 7,可盈說愛女甚有音樂天份,她說:「所以她很留意《聲夢》,她比較喜歡作曲,之前寫了幾首正能量和鼓勵性的歌曲,當同學遇到困難時,就以歌曲鼓勵他們,令人振奮,囡囡是一個小天使,很關注別人的感受。」

Tania表示作了幾首英文歌,問可有興趣做歌手,她說:「可以考慮下。」可盈即謂女兒未必喜歡唱歌,但就擅長彈鋼琴和作曲,記者即建議做創作歌手,Tania即說:「可以呀。」

▲ Tania喜愛睇《聲夢》比賽,去年跟姚焯菲合照。(取自instagram)

可盈希望女兒見識多一點,問可會贊成女兒入行,她說:「我是一個很民主的媽媽,最重要女兒開心,是她能力範圍做到便可,要發揮自己的所長,怎可以阻止她。」

外型標緻的Tania可說是品學兼優的乖學生,她於小學時已擔任風紀,參與不少課外活動和各項比賽,於學校裡不時獲獎,曾連續3年獲得學科獎冠軍。

Tania品學兼優

去年Tania升上Year 6,更擔任班長及班會主席,6月時郭可盈於IG分享Tania獲取傑出學生獎(Most Outstanding Character Award)。

當時可盈寫道:「求學不是求分數,品德才是最重要,獎項不是作比較,而是一種鼓勵!今年獲取的Most Outstanding Character Award更充分展現出妳在校內的優秀表現,實屬可貴!請繼續做好自己、幫助別人!Keep up the good work!We LOVE you Tania!」

一直以來,可盈對Tania都悉心栽培,畫畫、唱歌及彈鋼琴樣樣精,去年Tania開設個人頻道,分享跳舞片和生活日常,似乎遺傳了媽媽的表演細胞。

記者:游艾維、陳曉柔

