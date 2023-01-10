【疫情最新】確診9379宗跌破萬　孔繁毅：已有條件取消確診者隔離令

▲ 本港今日確診數字跌破萬宗，多75名患者離世。(馮漢柱攝)

本港今(10日)新增9,379宗確診，確診個案於12月6日以來再回跌至1萬宗以下水平，再多75名患者離世。

院舍個案方面，13間安老院舍共15名院友確診；4間殘疾人士院舍共4名院友及1名員工確診。

政府專家顧問孔繁毅表示，本港可盡快取消新冠確診者隔離令。他說，內地已視新冠病毒為其中一種呼吸道病毒，與流感沒有分別。他估計本港已接近500萬人感染了新冠病毒，混合免疫屏障已足夠，現在已有條件取消確診者隔離令，令到措施更方便，人手更充裕及有彈性。

孔繁毅於電台節目表示，近日多了新冠死亡個案已接種三針，大部分是80歲以上長者，當中很多第3針已打超過半年，而且較多個案3針也是接種科興滅活疫苗。他建議，長者或有長期病患人士， 如果接種第三針已超過6個月，要盡快打第四針，「相信呢個係趨勢，建議長者、幼童及高風險人士入冬之前，與流感一起接種加強針，用最新的變異株作為加強針。」

孔繁毅指，科興滅活疫苗產生的中和抗體，以及針對Omicron變種病毒株的效果，不及復必泰疫苗。他指出，研究顯示，兩款疫苗在預防重症及死亡方面的T細胞反應，隨著時間亦會下降，滅和疫苗比MrNA快，建議打復必泰二價疫苗。

孔繁毅又說，由於本港有混合免疫屏障，抗病毒藥物很足夠，不擔心恢復與內地免檢疫通關引發另一波疫情。他相信，數周後，可考慮入境人士持核酸檢測報告可放寬，以快測取代或完全不需要，視乎確診人數及入境人士對醫療系統影響。

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記者：陳展棋







