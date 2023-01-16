大寒養生要緊 中醫教你5大補腎貼士

轉眼間就到二十四節氣中最後一個節氣—大寒。大寒代表冬天即將完結，春天的來臨。中醫認為：「冬不藏精, 春必病温」。當中的精，是指腎精。中醫學認為，腎精主要關乎生殖及生長發育兩大功能。腎精即人體中助生長、發育，及與衰老有關的元氣、正氣。腎精充沛，人體的正氣旺盛，生命力強，自然不易被外邪疾病入侵。就趁着1月20日大寒來臨前，由中醫學出發，了解如何在大寒養生，保腎藏精！

中醫學認為，人的作息應順應四時變化，而大寒則是立春來臨前，寒冷天氣持續，隆冬正盛的時節。此時人體的陰陽消長、新陳代謝緩慢。《黃帝內經》提及「冬傷於寒，春必溫病」，假如寒氣在冬天入體，則會藏於臟腑內，到了春天則會發病。因此冬天及大寒期間，必須注意以下5大補腎貼士，避免寒邪傷害，為來年春天陽氣生發做好準備。

1) 過節宜注意飲食

香港過冬的節日團聚活動特別多，既有聖誕派對、做冬的冬至、除夕團年飯，還有農曆新年連串的拜年活動。在喜慶的日子，大家的飲食沒有太多節制，油膩、辛辣、生冷的食物源源不絕，大吃大喝，這樣就有機會影響脾胃健康。而脾胃與腎是相輔相成，胃好，腎氣就自然旺盛。為了保養腎氣，大寒期間宜節制飲食。

2) 早睡晚起 增強抵抗力

大寒時應遵從冬季養生原則，順應太陽作息，早睡晚起，以保養體內陽氣。日間則可在暖和的日照下曬太陽，讓精氣內聚以滋潤五臟，增強抵抗力。此外，日常亦不宜有劇烈運動，避免過勞，房事亦應節制，用以固護腎氣，避免春天患上溫熱之病。

3) 防腰寒 宜搓腰暖腎

帶脈不通，即腎精不能濡養。將雙手搓熱，敷在後腰部的帶脈穴，有助溫暖腎臟、疏通帶脈、促進腎氣循環。

4) 睡前泡腳 家中宜穿拖鞋

腎經由腳底而起，假如腳板受寒，即難以養腎固精。建議喜歡在家光着腳走路的人改掉習慣，在家中穿上拖鞋，以隔開地板的寒邪之氣。此外，睡前以攝氏40至50度的溫水泡腳及按摩湧泉穴，亦有保健之效。假如天氣太凍，則可睡覺時穿襪保暖，達到養腎之效。

5) 益脾養腎食療

大寒宜進食暖身補腎食材，例如烏雞及含豐富鐵質的羊肉和牛肉、栗子、黑豆、生薑等溫補食材。中藥材方面，中醫師建議可服用川芎、當歸、桂皮、紅棗和黃著等暖身藥材入饌，或炮製成以下兩款湯水於大寒時飲食。

當歸黨參川芎烏雞

材料：川芎2錢、生薑2片、紅棗1錢、黨參2錢、豬𦟌半斤、烏雞半隻

作用：具溫補脾腎、養氣補血，同時做到滋陰及補肝益腎功效。

栗子黑豆杞子雞腳湯

材料：栗子10粒、紅蘿蔔1條、黑豆1兩、杞子2錢、雞腳4隻

作用：具養胃健脾，滋補腎臟、養肝明目、溫中潤燥、潤澤肌膚功效。

此外，為了在大寒期間補腎陽，益精氣。中醫師葉彩瑩亦建議可服用含有紅參、黃芪、熟地黃、鹿茸及鹿尾的中藥材產品，能針對腎陽虛、血虛及氣虛問題。紅參能補元氣，益氣攝血。黃芪益氣補中。至於鹿尾則有補腎陽，益精氣之用。中醫師亦提醒，要向信譽良好的中醫藥品牌購買中藥材產品，服用前亦請先向中醫師查詢。

位元堂註冊中醫師葉彩瑩提供

(特約)