【KO脫髮】常吃一類食物加速脫髮　中醫教食療+按穴助長新髮絲【內附食譜】

▲ 李灼梅中醫師表示，建議飲食上要減少進食精製、高糖、高脂肪的加工和速食食物，是加速脫髮的元兇。

有云「三千煩惱絲」，可想而知，頭髮的問題多不勝數，乾旱、欠光澤、白頭髮等都勉強說頭頂尚有毛髮，如果面對的是脫髮，頭髮日復日稀疏，確令人心驚。

中醫有云「髮為血之餘」，保持氣血活力及經脈暢通，是防止脫髮的關鍵。

從中醫角度，脫髮的主要原因是因為身體質素欠佳，註冊中醫師李灼梅解說：「當我們身體營養不足時，身體的氣血循環就會變弱，新陳代謝就會減慢，營養不能送到頭皮。當頭髮吸收不到營養，頭髮就會變得容易脫落，造成脫髮問題。」

脫髮當中以男性比例較高，特別是從事腦力勞動的男性。當中也有明確的家族史，遺傳因素和血液中有較高水平的雄激素是兩個重要因素。

脫髮3大類型

脫髮類型主要有三：

1.遺傳性禿髮：M字額、地中海

症狀：男性脫髮多由前額開始，髮綫漸後退，繼而出現「M字額」、「地中海」等；女性脫髮則見髮絲先變幼，然後慢慢脫落、愈來愈薄。

▲ 男性脫髮多由前額開始，髮綫漸後退，繼而出現「M字額」、「地中海」等。（iStock圖片）

2.脂溢性脫髮：早期前兩鬢角處先脫

症狀：早期兩側鬢角脫髮，前額發際也可伴有某些程度的脫落，頭頂髮量也開始減少，後期在這兩禿髮區融合成片，呈馬蹄形外觀。患者髮質多乾燥枯槁，頭皮油膩或泛紅，大量灰白色皮屑。

3.斑禿

症狀：驟然發生的局部性斑片狀脫髮或圓形脫髮，患者頭皮無炎症。重者全頭髮脫落，稱為全禿，倘若眉毛、睫毛、鬍鬚、腋毛、陰毛皆脫落者，叫普禿 。

▲ 女性脫髮則見髮絲先變幼，然後慢慢脫落、愈來愈薄。（iStock圖片）

冬天脫髮常發季節

中醫認為脫髮為肝腎不足與脾胃濕熱兩大證型，肝腎不足就服藥補肝腎，如脾胃水濕熱就要清熱中祛濕，根據情況用藥，目的是平衡體內五臟氣血。

李醫師表示，冬天常出現季節性脫髮。「原因冬天氣溫顯著下降，同時我們的頭皮溫度也隨之降低，而我們頭皮的毛細血管會變得不活躍，毛囊從毛細血管中獲取血氧供應也會受到影響，出現營養代謝障礙，當營養供應不足，導致脫髮增多。」

慢食讓脾胃吸收

原來某些飲食及生活習慣也是脫髮的致命傷，她建議飲食上要減少進食精製、高糖、高脂肪的加工和速食食物，例如罐頭、即食麵等；生活習慣上進食宜慢，要放慢進食節奏，好讓脾胃吸收營養，化生精血濡養頭部，氣血充足時則不容易掉髪。

由於頭髮的主要成分是蛋白質，李醫師指每日應攝入適量富含蛋白質的食品，如魚類、瘦豬肉、乳製品及豆製品，另外是維他命A。「維他命A對於維持上皮組織的正常功能和結構的完善，促進頭髮的生長發育起重要的作用，食物如紅蘿蔔、菠菜、油菜、韮菜、芹菜和莧菜等，對防脫髮有一定作用。此外，維他命E可以促進血液循環，可以從核桃、橄欖油、粟米、芝麻、葵花子等食品中攝取。」

▲ 治療脫髮的關鍵是早睡，保持心情輕鬆，這樣可以讓身體減少壓力賀爾蒙，從而恢復正常氣血。（iStock）

日常護髮須知

另一方面，過度的漂染熨髮會損傷頭髮結構，令髮質受損，容易折斷或脫落，李醫師說不良的化學物質容易對頭皮造成刺激，繼而引起炎症，延遲治療有機會令毛囊受損，造成永久脫髮。先要避免過度的吹拉染漂熨，另外日常生活中亦可做以下幾項習慣來保養頭髮：

1.梳頭：培養每天梳頭的習慣，亦可用雙手把五指分開，雙手同時按揉頭部，從前到後，按揉3分鐘，改善頭皮血液循環，促進新陳代謝，長出新髮絲。

2.避免頭頂長期接觸陽光，強烈紫外綫會令頭皮頭髮曬傷，變得乾旱枯燥脫落。

3.無論女士及男士可定期轉變髮型，常改變分界。

4.百會穴位於頭頂正中心，可以輕輕圍住百會穴敲打按摩，有助刺激頭髮生長。

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湯水食療改善脫髮

食療——桃仁枸杞粥（功效：益氣活血，益腎固髪）

材料：桃仁30克、枸杞子15克、粳米50克。

做法：先將桃仁洗淨、切碎，與粳米及枸杞子放入鍋中，加適量清水，滾後轉小火煮30分鐘即可。

服用方法：一日一次，連服5至7日為一個療程。

湯水——烏髮湯（功效：滋補肝腎、益精補血）

材料：製何首烏24克、黑芝麻15克、熟地黃15克、大棗3粒、桑椹15克。

煮法：用8飯碗自來水浸泡藥材20分鐘，將水連浸泡的藥材，再加入瘦肉8兩一起直接用大火煮沸，轉用小火煮1至1.5小時，煲至3-4碗飯碗水。

服用方法：一星期可進食1至3次，適合血虛、肝腎不足、白髮及脫髮者。

記者：周美好