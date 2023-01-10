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【家庭悲劇】老人煮飯未熄火外出　反鎖房門3名孫仔女葬身火海

健康 18:35 2023/01/10

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廣西一老人煮飯後未熄火，反鎖房門外出，結果導致3名孫仔女葬身火海。

内地日前發生一宗不幸意外，廣西一個民宅失火，造成3名兒童遇難。經警方初步調查指，是死者家中的老人煮食後，於出門期間灶台起火引發火警。

最新影片：

綜合内地媒體報道，1月7日，廣西平果市一幢住宅的4樓起火，並冒出滾滾濃煙。從網傳片段可見，濃煙不斷從單位冒出，多輛消防車趕到現場灌救。速遞員馬先生曾嘗試作出救援，並表示：「我剛剛好送快遞路過，對面鄰居就喊著火了，然後我就衝上去了。門是反鎖的，是老一點的木門，踹了幾腳就開了。踹開門之後，裏面又有那種爆炸聲，當時裏面甚麼都看不見了，都是黑煙，火太大了，就聽到小孩的哭聲。」最後由於濃煙太大無法進入救人，他只能離開及報警求助。

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隨後，消防員到達現場，救出單位內的3名兒童，但送院搶救後仍宣告不治。附近商戶周先生表示：「他們奶奶帶孫子、孫女，小孩老爸剛出去，兩個男孩、一個女孩，小的5歲，大的上五年級。」警方初步調查指，起火原因是家中的老人用明火煮食時離家外出，又將門反鎖，期間灶台起火，繼而引發大火。

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責任編輯：羅嘉欣

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