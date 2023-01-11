【超市大搜查】7款賀年糕點熱量大比拼　營養師推介低卡之選+3招不致肥

▲ 7款賀年糕點熱量大比拼，營養師推介低卡之選及3招不致肥貼士。

農曆新年，少不了吃賀年糕點，不過要留意，很多糕點的熱量並不低，進食1至2片，隨時已等於攝取1碗飯的熱量。「安曼營養」註冊營養師Ariel近日比較了7款常見賀年糕點的熱量，並分享3個不致肥貼士，大家不妨參考。

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Ariel近日於Instagram發文，整理出7款熱門賀年糕點的熱量一覽表。當中，就以黃金糕的熱量最高，以2片約100克的分量計算，熱量高達280卡路里，與一碗白飯的熱量相若。

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Ariel指出，在7款糕點中，椰汁年糕、黃金糕和芋頭糕的熱量較高；而黑糖年糕、棗皇糕、蘿蔔糕和馬蹄糕屬於較佳的選擇。

她亦向TOPick分享了3個不致肥貼士：

1.控制分量

Ariel表示，如將糕點當作正餐，建議成人每天最多進食4至5片；如當作餐與餐之間的小食，不宜多於2片。而小朋友則不宜以糕點取代正餐，建議每天最多吃1-2片。

2.以蒸或氣炸烹調

她又提到，一般油煎會多使用4至8克油，相等於40至80卡路里。另外，不少人煎糕點時會沾上蛋漿，她舉例，每煎1份糕點使用一隻雞蛋以及一湯匙的食油，便已多出一碗白飯的熱量，足足超過200卡路里。如想更健康，推薦使用蒸或氣炸的烹調方式。

3.減少下一餐澱粉質

Ariel指出，進食2至3片糕點，已等於約一碗白飯的熱量，故建議進食糕點後，扣減下一餐的澱粉質攝取，而蔬菜和蛋白質則照常進食。她解釋：

因為賀年糕點中纖維量與蛋白質含量都不足每天成人所需比例，尤其是甜味的賀年糕點，如年糕、馬蹄糕、棗皇糕，更主要由糖分與澱粉質組成。

內容獲「安曼營養」授權轉載。

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責任編輯：沈佩珊