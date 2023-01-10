【揚子鱷】全球首次利用醫療影像技術　為「極度瀕危」物種揚子鱷檢查身體

▲ 南美洲短吻鱷的Jo。（香港城市大學海洋動物影像解剖研究組提供）

海洋公園、嘉道理農場暨植物園及香港城市大學海洋動物影像解剖研究組合作，是全球首次利用醫療影像技術，包括電腦掃描、B型超聲波和融合成像，為揚子鱷進行身體檢查，精確記錄身體內部結構，幫助臨床診斷。今次檢查結果顯示，嘉道理農場暨植物園的兩條鱷魚「揚揚」和「Jo」都非常健康。

雖有獸醫為屬於「極度瀕危」物種的揚子鱷「揚揚」和南美洲短吻鱷的「Jo」定期做身體檢查，但鱷魚皮膚上的骨板會阻礙掃瞄，導致難以看清鱷魚體內器官全貌。今次研究，用電腦掃描（CT scan）顯示鱷魚體內器官的影像，再用B型超聲波和融合成像，將超聲波圖與CT圖像同步，精確記錄鱷魚身體內部結構。

電腦掃描和超聲波結果顯示，雖然雌性鱷魚「揚揚」的脂肪含量稍微超標，但身體狀況良好，牠體內有多個卵泡，代表牠已進入繁殖期。而雌性鱷魚Jo的肚有點大，體內長滿卵泡，身體狀況良好，脂肪含量正常。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

海洋公園、嘉道理農場暨植物園及香港城市大學海洋動物影像解剖研究組共同研究，透過醫療影像技術，增進獸醫知識和改善圈養鱷魚的護理，讓揚揚和Jo獲得更好的照顧。海洋公園表示，希望透過今次的研究成果，為園内揚子鱷進行更全面護理。如有興趣探望揚子鱷，可到訪海洋公園的「亞洲動物天地」和嘉道理農場暨植物園。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：楊佩瑩