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【煽動刊物】涉發布煽動刊物　《立場新聞》鍾沛權指如實報道政治主張應免法律追究

社會 17:33 2023/01/10

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鍾沛權今於區域法院作供。（梁錦麟攝）

已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，涉發表17篇文章以宣揚非法理念，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案，今（10日）於區域法院續審。鍾作供稱，港區國安法生效後，新聞機構如實報道政治主張，應可因新聞自由而免於法律追究。鍾續指，若主張關於公眾利益，即使內容涉及香港獨立，作為傳媒亦需讓公眾了解發生過這樣的事，至於是非對錯則由公眾討論。

3名被告為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及或複製煽動刊物，即具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛等。

鍾沛權今午續自辯稱，成立《立場新聞》英國分社並非為了宣傳激進分子，鍾指概念的緣起是由於大量港人移居英國，當中包括大量傳媒人，加上有同事願意前往英國工作，故成立英國分社。

鍾形容《立場新聞》與《蘋果日報》屬競爭關係，雖然妻子陳沛敏為《蘋果日報》副社長，但兩人未有在工作上有所交流，至於為何轉載妻子的文章，鍾解釋是因文章情理兼備。

鍾回應控方所指《立場新聞》並非網媒，而是政治平台一說時指，《立場新聞》自成立後，原則是強調言論自由、發揮第四權，以及為小眾及無權者發聲。

至於如何決定文章上架或下架，鍾供稱，只要文章沒有違反不會引致即時暴力風險，不損害公眾健康，以及針對他人作沒有根據的指控或誹謗。鍾又指，出版並不等於同意文章內容，若文章內容有公共性使會刊登，由公眾決定對錯與否。

鍾認為，香港的言論自由於回歸至2020年港區國安法生效期間，大致上與回歸前相同。鍾指，於1997年前後確立了《基本法》及《人權法》，言論自由得到進一步保障，最實際的例子便是鍾本人現時面對的控罪是違反以上兩項法律。

鍾續指，在港區國安法生效後，新聞機構如實報道政治主張，應可因新聞自由而免於法律追究。鍾認為，若主張關於公眾利益，即使內容涉及香港獨立，作為傳媒亦需讓公眾了解曾發生這樣的事，至於是非對錯則由公眾討論

聆訊明（11日）續。

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記者：梁錦麟

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