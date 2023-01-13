【職場八卦】公司晚宴抽到2500元現金大獎　 打工仔不滿被同事要求「萬歲」

▲ 應唔應該請呢？

如果在公司週年晚宴抽到獎 ，到底需不需要請同事食下午茶或飲野呢？台灣一名打工仔日前在公司晚宴上抽到大獎，豈料同事不停「俾說話」事主聽，要求事主「請全公司飲嘢」才是恰當做法。事主備受壓力感到好厭惡，認為同事簡直是「道德綁架」，於是上網講述事件求教網民意見。

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事主以匿名在網上以「尾牙抽到大獎」為題發文，表示自己剛於公司的週年晚宴抽到大獎10,000元新台幣（約2,600港元）現金。自此，他在公司便聽到冷言冷語 ，「公司好像有個潛規定，尾牙抽到大獎一定要請全公司喝飲料！」 ，「就一個心意，如果下次想中獎也還是有機會的！」「哎呀！我做十幾年都沒中過大獎，被你抽中了！」他指出，幾乎每天也聽到同事這類說話。

事主有些猶豫，他詢問上司意見是否應該請同事，「不過後來老闆說看自己個人，要不要請自己決定。」其實事主認為請飲野是可以接受的，但就是抵受不了同事們「道德勒索」的說話和態度。而且他認為抽到獎是自己好運氣，獎金數目也不多，為什麼要請客全公司？請與不請應該是自己作主。

雖然事主想與同事賭氣地不請客，但疑似有所顧慮而不敢狠下心做決定。他在文末不滿地反問自己真的很小氣嗎？坦言心情十分矛盾，希望網友給予意見。

不少網友看到貼文後也替事主感到不值，譏笑地說「才1萬還要凹(强人所難)真的笑死人」、「我以為是十萬」、「你抽到的大獎是不是這個—頭獎：請全體員工喝飲料」；不過也有網友指出獎金雖不多，但勸喻事主應考量與同事間長遠的相處，「認真告訴你，請個飲料沒幾百你賺到的肯定比較多」﹑「中獎請飲料不叫潛規定，比較算人情世故。合理範圍內，我會請。」。

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責任編輯︰陳珈希