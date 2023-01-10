【升學出路】讀書只為「錢途」？　社會科學畢業生嘆入工低靠吃兩餸飯

▲ 最重要想清楚知道自己需要甚麼，若是為錢，就可以想想工作之外的賺錢方法。（《男人唔可以窮》劇照）

最近與一班20至30歲在職青年在分享會上交流，他們關心的問題多離不開「錢途」。在香港社會，錢向來是被看重的。一般成績好的學生在選科時也會選修醫科、法律等有高收入保障的科目。收入高，社會地位高，生活也可以無憂，這個觀念根深蒂固，否則即使考上大學，若不是讀有「錢途」的科目，收入可能只是一般，想買樓也要靠父母。

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其中一位青年人問我：「Miss，我讀社會科學，也只能吃兩餸飯。你學歷雖然高，但卻從事藝術工作，生活靠甚麼維生？」我回答：「兩餸飯已經不錯了。老實說，我靠做委託作品和工作坊等，也只能勉強過活。難道你沒有聽過清貧藝術家這個稱呼嗎？」眾人笑了：「老師，你太老實啦！」不是「潑冷水」，在香港做「藝術家」，收入不穩定，而且工作機會不多，即使有委託作品等工作，要付出的勞力、心力與收入會不成正比。

另一位參加者說：「當初選擇酒店管理是因為夠分才讀，現在做的是與酒店沒有關係的文職工作，人工一般，也沒有興趣，純粹為了生活。」很多人以賺錢為人生目標而努力讀書，即使不喜歡的科目，但為了易找工作也會選擇；或畢業後想找一些雖沒興趣但賺錢多的工作，因為即使本科有高學歷，收入也未必高。反觀一些沒有讀大學的同學，很早出來社會工作，其後自己創業，如今不但有車有樓，還可以送子女到外國讀書或就讀國際學校，真的令人羨慕！

常對學生說：你先要清楚知道自己需要甚麼。若是要錢，那便想想除工作外別的賺錢方法。不過賺錢的同時，要付出寶貴的時間，還要準備接受各種風險及代價。除金錢物質的滿足外，可以思考有沒有其他可替代的東西，如個人興趣、成就感等。

為人父母者，你們希望「錢途」成為子女成長的目標嗎？

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「錢途」