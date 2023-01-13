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【保暖湯水】寒冷天氣易生病　中醫推介4款禦寒湯水食療

保健美顏 13:18 2023/01/13

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寒冷天氣易生病　中醫推介4款禦寒湯水食療

本港天氣多變，天文台預測本周氣溫界乎18至24度，受強烈東北季候風影響，下周氣溫更急降，下周二（17日）氣溫低見12度，市民一旦保暖不足，很易便會染上感冒。究竟可以吃甚麼禦寒暖身？Topick下文將為大家介紹由中醫推介的4款禦寒食療及湯水。

註冊中醫師徐思濠曾接受Topick訪問時表示，「人體熱力由臟腑運行所產生，陽氣旺，即能作預防寒氣。因此禦寒不能單純依靠蔬菜和五穀類的供給，還需吃點肉類。飲食要均衡，魚、肉、菜每樣平均，亦可於食材上加配薑、蔥、胡椒，有助驅風散寒。忌生冷寒涼的食物，如冰淇淋、汽水、刺身和生蠔等。

中醫推介兩款湯水食譜：

疏風散寒和胃湯（紓緩症狀）

  • 材料：生姜3片、葱白3段、白胡椒1錢、豬肉片4両。
  • 做法：4碗水，煲20-30分鐘即可飲用。
  • 功效：疏風解表、健胃袪寒，對初起之風寒感冒，症見鼻水、頭痛、惡寒、怕寒，咽癢、咳嗽初起有用。老幼得宜，可連續飲用2-3天。

扶正固表防寒湯（預防流感）

  • 材料：五指毛桃1両、百合1両、陳皮1角、生薑3片、雞（去皮）1隻、大棗5粒、紅蘿蔔1個
  • 做法：清水12碗，煲2小時即可飲用。
  • 功效：扶正益氣、健脾開胃，預防感冒、老少皆宜。

註冊中醫師張婉蘭又指「冬令進補」應根據實際情況有針對性地選擇清補、溫補、小補、大補，切忌盲目「進補」。

兩款抗寒食療

1. 蘿蔔燉羊肉

  • 材料：羊肉250克，紅棗5顆，白蘿蔔1段，白胡椒粒、桂皮、小茴香、鹽、冰糖、醬油、料酒、薑片適量。
  • 做法：羊肉灼過後放入砂鍋中，倒入醬油、料酒，加入溫水，隨即放入紅棗和包入白胡椒粒、桂皮、小茴香、薑片的香料包。中火煮後轉小火慢燉，八成熟時，用適量的鹽和冰糖調味，然後放白蘿蔔塊，用中火再燉大約半小時。
  • 功效：益腎壯陽、溫中暖下、補氣生血
  • 適合：氣血不足、手腳冰冷人士

2. 北芪芎芷瘦肉湯

  • 材料：北芪1両、川芎5錢，白芷5錢，防風3錢、南北杏各5錢、生薑1片、蜜棗2粒。
  • 做法：所有材料加入清水12碗煲2小時
  • 功效：補肺祛風止咳
  • 適合：轉季易感冒咳嗽、吹風易頭痛人士

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責任編輯：羅嘉欣

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