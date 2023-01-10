【老店結業】深水埗60年老店「坤記糕點」5月結業　堅持自家磨米製傳統糕點

▲ 深水埗60年老店「坤記糕點」5月結業。（網上圖片）

深水埗60年老店「坤記糕點」將於今年5月結業。這間小店提供種類繁多的懷舊糕點，包括砵仔糕、芝麻糕、白糖糕、家鄉茶粿等，高峰期日售過千件糕點。

店名：坤記糕品專家

地址：深水埗福華街115-117號北河商場地下10號舖 （北河街交界）

電話：2360 0328

營業時間：星期一至日08:00 - 23:00

坤記糕點於1960年車仔檔起家，老闆傅永康（阿康）及傅永祥（阿祥）兄弟自小師從父親，製作傳統糕點，磨米、搾漿、炒豆、蒸糕等工序全部一手包辦。更為人稱道的是，坤記所有糕點從不使用現成糯米或沾米粉，傅氏兄弟始終堅持自家磨米，保障糕點口感。

惟傅氏兄弟現已年過6旬，子女亦無意繼承店舖，店主宣布將於今年5月退休結業。市民可把握時間作最後支持。

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記者：黃穎津