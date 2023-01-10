【新冠併發症】20歲女染疫3天後接近失明　揭新冠併發急性視網膜病變

▲ 20歲女染疫3天後接近失明，揭新冠併發急性視網膜病變。

新冠肺炎疫情持續，內地一名20歲女子早前感染新冠肺炎，3天後雙眼視力突然出問題，下降至0.02，幾乎接近失明。女子其後就醫，被診斷為急性黃斑區神經視網膜病變，屬新冠肺炎引起的眼部併發症。

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據內地媒體《澎湃新聞》報道，浙江溫州一名20歲女子，在感染新冠肺炎後視力突然急速下降，看不清東西，在家人陪同下入院接受檢查。

經眼科檢查後，女子確診患上急性黃斑區神經視網膜病變。她的雙眼黃斑區出現暗紅褐色病灶，色素紊亂，外層視網膜高反射病灶，集中在黃斑區視網膜外核層，而橢圓體帶和嵌合體帶斷裂。

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浙江溫州市中西醫結合醫院眼科副主任趙靜醫生指出，女子的病症屬新冠肺炎感染併發症。趙靜解釋，新冠病毒可能存在眼部趨向性，能通過不同神經組成的精密網絡，從上呼吸道傳播至眼睛。

而新冠病毒侵佔眼部後，會誘發促炎症細胞因子，以及趨化因子水平的升高，從而造成眼部不適以及視網膜或視神經炎症。

報道指出，內地多地均曾出現新冠患者發生眼部不適的情形。而《Nature》子刊《Nature Communications》亦發表論文，指出新冠病毒可通過三叉神經、視神經的神經元，從肺部傳播至大腦及眼睛，導致眼部不適和視網膜炎症，嚴重更可誘發深度感知下降，或導致失明。

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責任編輯：羅嘉欣