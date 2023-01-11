【爸爸禮物】晒500元「名牌」手袋被嘲笑　女生還撃：爸爸用血汗錢買

▲ 爸爸用血汗錢買手袋送女兒，卻慘遭被網民批評。

名牌的定義，每個人都有不同見解，新加坡一名17歲女生日前在網上晒爸爸送給她的禮物，並指是人生第一個「名牌」手袋，豈料被網民嘲笑，暗寸她500元手袋算名牌？對此，少女感恩爸爸用血汗錢買的手袋，並直斥酸民「富裕讓你變無知 」。

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該名新加坡17歲的女生，上周六(7日)在TikTok，以個人帳號「zohtaco」上載視頻，分享爸爸送給她的新手袋，在視頻中，她說這是她的「第一個名牌手袋」，同時興奮地拆開，並小心翼翼脫下防塵袋和保護包裝，更揹上身在鏡頭前展示它。

然而，並非所有人都認同少女對「名牌」手袋的定義。有網友在評論中留言，「誰要告訴她？」暗指這個品牌算不上名牌。也有網民稱Charles & Keith跟國際名牌如CHANEL、LV、還差得很遠。不過也有網民表示，這是來自父母的禮物，比什麼都值錢，是無價的，CHANEL或HERMES都取代不了。

之後，女生再上載一條視頻，解釋自己家境並非富裕，甚至連一個高檔的麵包，也是一種奢侈，

錢是一個讓我最不願意談論的話題。那是因為在成長過程中，我沒有很多東西，每次路過一家商店，父母都會向我保證，下次他們還會再來。但下一次，我們永遠不會來了。

女生含著淚水，感謝爸爸辛辛苦苦給她買手袋，並表示不敢相信因為我很高興擁有一個手袋而惹人討厭，更直斥，「你的評論充分說明了你因為你的財富而顯得多麼無知，對你來說，一個 80 新元(約500港元)的包可能不算奢侈，但對我和我的家人來說，這已經很多了。」

女生在視頻末段，還直接向指責她的用戶，要求他們反思自己的行為，以及如果他們站在她的處境，他們會有什麼感受？在視頻的最後，她再次提醒其他人，表示每個人有不同的生活經歷和環境時，應該要表現出仁慈和同情心。

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責任編輯︰王明芳