【睡眠窒息】港大牙醫學院引入新頜骨手術概念　過半嚴重阻塞性睡眠窒息患者康復

▲ 港大牙醫學院新頜骨手術概念可有效治療阻塞性睡眠窒息，過半嚴重患者康復。

阻塞性睡眠窒息（Obstructive Sleep Apnea, OSA）是指人在睡眠期間出現氣道阻塞狀況，包括多次出現淺呼吸或短暫停止呼吸。患者的生活質素因而受影響，較嚴重者甚至可能出現健康問題。

當睡眠出現窒息或半窒息的次數每小時達15次或以上（睡眠窒息指數AHI 15或以上），病情便屬中度至嚴重，若使用持續正壓呼吸機等非手術治療無效，患者便需考慮動手術擴大氣道。OSA手術治療包括切除或重置扁桃腺等軟組織，而由於OSA患者的顎骨多較小或偏短，利用手術推前顎骨有助擴張其上氣道。

頜骨前移手術是目前治療OSA的有效方法，卻有可能改變患者的面型和咬合功能，尤其東亞人的嘴唇相對前突，要在不影響面部外觀的情況下進行下頜前移手術較困難。

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香港大學（港大）牙醫學院口腔頜面外科的研究團隊進行的一項先導研究，引入嶄新頜骨手術概念治療中度至嚴重程度OSA患者。結果顯示，手術後幾乎所有患者的睡眠呼吸阻礙減少一半或以上，近六成患者的睡眠窒息跡象消除。手術不單可顯著緩解睡眠窒息，也能維持甚至改善患者面型外觀。研究結果已於《國際口腔頜面外科雜誌》發表。

團隊提出的新頜骨手術概念，涉及切割和重塑下頜骨骼的多節段截骨術，稱為節段性下頜前移（segmental mandibular advancement, SMA），手術拉直前頜骨以創造空間並推前整個下頜。手術旨在顯著擴大舌頭底部的骨骼氣道，同時改善面部外觀和咬合功能。

研究團隊的首席研究員、口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷醫生指出，香港多年來一直採用多節段截骨術如節段性下頜前移的正頜手術，用以矯正面部畸形的患者，團隊今次的研究，成功把技術應用於改善氣道相關疾病的新範疇。

團隊研究了12名由牙醫、全科醫生和耳鼻喉科專家轉介，屬中度至嚴重的OSA患者，評估他們接受SMA手術後的狀況。結果顯示，他們的睡眠窒息指數（AHI）術後明顯改善，由手術前平均每小時出現42.4次窒息或半窒息，在術後一年大幅改善至9次。手術成功的定義，是AHI降低一半或以上，結果12名患者有11名達至手術成功，意味著幾乎所有患者在夜間的呼吸阻礙減少了一半或以上。

另外，手術治癒定義為AHI在5以下，結果12名患者中有7名，即58%的患者屬手術治癒，術後再沒有睡眠窒息的跡象。

一般而言，OSA的嚴重程度分為三級 – AHI在5至15屬輕度，16至30屬中度，超過30屬嚴重。

此外，參與研究患者的氣道容量於手術後平均增加了2.8倍，使他們的呼吸更佳。上述研究數據於一年的研究期間保持不變。手術中也沒有發生重大併發症，因此表明SMA對於嚴重OSA患者來說是一種安全有效的潛在治療方案。

梁醫生補充說:「這是全球首個研究，證明節段性下頜前移手術能有效改善阻塞性睡眠呼吸窒息。基於東亞人面部的獨特性，我們使應用新方法，不只顯著擴張了氣道，同時兼顧了面部美學和顎骨功能。」

共同研究員温芷晴醫生認爲透過手術，OSA嚴重病例的病況得以顯著改善，並且達到一致的成效，她對研究結果感到鼓舞，說：「先導研究的成功，為日後更大規模的研究，藉以觀察該技術的長遠影響，以及與其他OSA治療方案作對比，奠定基石。」

文章標題經TOPick編輯修改，原題為「港大牙醫學院新頜骨手術概念有效治療阻塞性睡眠窒息 過半嚴重患者康復」

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