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【打擊罪行】非華裔人士洗黑錢集團利用外傭戶口　洗黑錢逾3500萬元　

社會 18:25 2023/01/10

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財富情報及調查科財富調查組督察黃錦榮。（曾秋文攝）

警方財富情報及調查科昨日（9日）展開「義網」反洗黑錢行動，成功搗破一個非華裔人士操控的洗黑錢集團，涉及款項超過3500萬元。警方以涉嫌「洗黑錢」及串謀「洗黑錢」罪名，拘捕18人，年齡介乎29至49歲，均來自尼日利亞籍、孟加拉籍和印尼籍。

警方在全港多處住所展開拘捕行動，成功瓦解該集團，拘捕18人，包括1名尼日利亞籍男子、1名孟加拉籍男子和16名印尼籍女子，當中5人是骨幹成員，13個傀儡戶口持有人，集團在2021年5月至2022年10月期間，涉嫌利用最少33個戶口清洗超過3500萬元，其中1100萬元已證實與25宗網上情緣、2宗電郵和2宗投資騙案有關。

非華裔人士洗黑錢集團利用外傭戶口洗黑錢逾3,500萬元。（曾秋文攝）

警方財富情報及調查科黃錦榮督察表示，在2022年5月展開情報主導行動，經深入調查和情報分析後，成功鎖定一個由非華裔人士操控的洗黑錢集團，調查發現該集團透過操控外籍家庭傭工在香港開立的銀行戶口，清洗不同網上詐騙案的犯罪得益。

調查發現，涉案集團在2021年以每個約1,000元至2,500元報酬招攬傀儡開立銀行戶口，並要求交出銀行卡和密碼，集團以網上情緣、投資和電郵騙案欺詐受害人，受害人根據騙徒指示將金錢存入指定的戶口，涉及19宗由2021年3月至2022年8月期間的騙案，總損失共1,100萬元，傀儡戶口接收犯罪得益後，集團成員會經多次轉賬，以逃避執法人員追查。之後金錢會經自動櫃員機提取。

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記者：曾秋文

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