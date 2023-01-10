【財案2023】經民聯晤陳茂波　倡再派1萬元消費券

▲ 經民聯向財政司司長建議，派1萬元消費券。（趙居逸攝）

新一份財政預算案將於2月22日發表，經民聯成員今日下午與財政司司長陳茂波會面，就財案提交共100項建議，其中包括建議向市民派發1萬元消費券，助力本港經濟復甦。

經民聯副主席林健鋒表示，香港終於復常，因此建議財政司司長把握時機，「應使即使，應幫即幫，當機立斷」，建議向全港市民派發1萬元消費券。

另外，林健鋒指，在邁向復常之際，政府可為中小企向銀行作出擔保，令中小企獲免息借貸，以應付租舖及買貨等開支，而還息不還本計的劃應該繼續。

經民聯又建議政府應該減輕市民財政負擔，重振民生。副主席梁美芬期望，寬減來年住宅物業差餉，寬減上限應增加至3000元，非住宅物業增加至6000元，電費補貼增至2000元。

至於醫療方面，梁美芬建議當局要提前為人口老齡化做準備，建議在大灣區設立第三間醫院，增援醫護人員的供應，汲取當年沙士的建議，建立傳染病大樓。

至於通關方面，林健鋒指，目前通關情況穩定，但高鋒期是農曆新年前後，屆時通關需求大增，希望政府可以體恤市民，增加過關名額至10萬或更多，以應付市民回鄉團聚的需要。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸