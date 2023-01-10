【最低工資】最低工資上調至40元增幅6.7%　委員會料調升「跑贏通脹」　

▲ （左起）署理政府經濟顧問侯家俊、最低工資委員會主席王沛詩。(馮漢柱攝)

行政會議接納最低工資委員會的建議，將最低工資水平由每小時37.5元上調至40元，增幅6.7%，今年5月1日起生效。最低工資委員會主席王沛詩表示，今次調升跑贏通脹，在防止工資過低及減少職位流失之間取得平衡；對於未來最低工資會否調整至「一年一檢」，她說當局須研究能否縮短獲取數據的時間，現時未有定論。



署理政府經濟顧問侯家俊解釋指，與由2019年5月至去年11月累計通脹為5.4%比較，今次升幅6.7%，略高於通脹；與最初的2011年5月最低工資時薪28元到增至40元，升幅約43%，與2011月5月至去年11月的累計通脹為34%比較，兩者均反映今次調升「跑贏通脹」。

根據統計處2021年5至6月的數據，當時時薪少於40元的僱員有7.33萬人，估計今次調升最低工資，該批人能直接受惠；有意見認為受惠人數過少，王沛詩回應稱，假設職位沒有流失，受惠最低工資的人數減少是好事，「等於一班學生考試，少咗人唔合格，代表係有進步」，相信今次調整受惠行業包括清潔工、物管、零售和護理等行業。侯家俊補充指，推算今次調升最低工資水平，受惠人數會介乎46,500至87,300人。



對於未來最低工資會否由「兩年一檢」調整至「一年一檢」，王沛詩指暫未有公布，本身程序上需進行數據研究、諮商社會各界等，如要做到一年一檢或要緊縮流程，須交由當局研究。

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記者：蘇文軒