  • 18°C
香港時間 : 2023110日 (週二) 21:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【自費打針】醫思健康提供自費復必泰二價疫苗 六人同行$1380

社會 20:13 2023/01/10

分享：

分享：

熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

醫思健康提供自費復必泰二價疫苗。(醫思健康提供)

政府開放私營市場，提供復必泰二價疫苗，予非本地港人接種。 醫思健康表示，復必泰二價疫苗計劃每針低至港元$1,380（6人同行價），而單獨每針針則港元$1,680，並無其他任何收費。顧客如在醫思健康網上商店下單及付款後，便可即時預約接種疫苗之地點及時段。年滿十八歲以上之個別客戶亦可透過公司網頁、微信小程序、電話及WhatsApp應用程式以查詢及預約復必泰二價疫苗接種計劃。

醫思健康表示：私營機構提供予非香港居民的二價疫苗，是直接向藥廠採購，無論是採購的藥廠及批次會與香港居民接種的藥廠不同，因此供港人的二價疫苗供應不受影響。醫思健康旗下的疫苗接種中心，及政府指定的私家診所新冠疫苗接種站，會繼續為港人提供科興/ 復必泰原始株/ 復必泰二價疫苗接種服務，而本地市民可透過政府疫苗接種計劃網站預約免費接種復必泰二價疫苗。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋 

 

 

 

 

相關文章

【疫情最新】確診9379宗跌破萬　孔繁毅：已有條件取消確診者隔離令
今日 16:57
【疫情最新】確診9379宗跌破萬　孔繁毅：已有條件取消確診者隔離令
【老店結業】深水埗60年老店「坤記糕點」5月結業　堅持自家磨米製傳統糕點
今日 17:55
【老店結業】深水埗60年老店「坤記糕點」5月結業　堅持自家磨米製傳統糕點
【入境南韓】南韓要求港澳航班統一降落仁川國際機場　林世雄：會聯絡有關當局要求盡快撤銷限制
今日 18:31
【入境南韓】南韓要求港澳航班統一降落仁川國際機場　林世雄：會聯絡有關當局要求盡快撤銷限制
【最低工資】最低工資上調至40元增幅6.7%　委員會料調升「跑贏通脹」　
今日 19:06
【最低工資】最低工資上調至40元增幅6.7%　委員會料調升「跑贏通脹」　

你可能感興趣

【疫情最新】確診9379宗跌破萬　孔繁毅：已有條件取消確診者隔離令
今日 16:57
【疫情最新】確診9379宗跌破萬　孔繁毅：已有條件取消確診者隔離令
【老店結業】深水埗60年老店「坤記糕點」5月結業　堅持自家磨米製傳統糕點
今日 17:55
【老店結業】深水埗60年老店「坤記糕點」5月結業　堅持自家磨米製傳統糕點
【入境南韓】南韓要求港澳航班統一降落仁川國際機場　林世雄：會聯絡有關當局要求盡快撤銷限制
今日 18:31
【入境南韓】南韓要求港澳航班統一降落仁川國際機場　林世雄：會聯絡有關當局要求盡快撤銷限制
BioNTech 疫苗 診所

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【家道中落】老公破產亡闊太變窮婦力保面子　母子住斷水斷電豪宅12年
16:43 2023/01/09
【家道中落】老公破產亡闊太變窮婦力保面子　母子住斷水斷電豪宅12年
【獨當一面】喇沙畢業捱足16年擔大旗主持頒獎禮　周奕瑋大膽截停林敏驄發言
18:19 2023/01/09
【獨當一面】喇沙畢業捱足16年擔大旗主持頒獎禮　周奕瑋大膽截停林敏驄發言
【萬千星輝頒獎典禮2022】鏡頭背後看不到的畫面　江美儀淚擁家人郭柏妍向阿驄送「肉嘴」【多圖】
16:36 2023/01/09
【萬千星輝頒獎典禮2022】鏡頭背後看不到的畫面　江美儀淚擁家人郭柏妍向阿驄送「肉嘴」【多圖】