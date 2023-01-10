【自費打針】醫思健康提供自費復必泰二價疫苗 六人同行$1380

▲ 醫思健康提供自費復必泰二價疫苗。(醫思健康提供)

政府開放私營市場，提供復必泰二價疫苗，予非本地港人接種。 醫思健康表示，復必泰二價疫苗計劃每針低至港元$1,380（6人同行價），而單獨每針針則港元$1,680，並無其他任何收費。顧客如在醫思健康網上商店下單及付款後，便可即時預約接種疫苗之地點及時段。年滿十八歲以上之個別客戶亦可透過公司網頁、微信小程序、電話及WhatsApp應用程式以查詢及預約復必泰二價疫苗接種計劃。

醫思健康表示：私營機構提供予非香港居民的二價疫苗，是直接向藥廠採購，無論是採購的藥廠及批次會與香港居民接種的藥廠不同，因此供港人的二價疫苗供應不受影響。醫思健康旗下的疫苗接種中心，及政府指定的私家診所新冠疫苗接種站，會繼續為港人提供科興/ 復必泰原始株/ 復必泰二價疫苗接種服務，而本地市民可透過政府疫苗接種計劃網站預約免費接種復必泰二價疫苗。

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記者：陳展棋