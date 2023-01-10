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【中港通關】 3歲以下幼童北上需提交檢測証明　林緯遜：為幼童檢測極度不容易

社會 20:37 2023/01/10

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政府今（10日）表示，所有從香港入境內地的人士，須持出行前48小時內進行的新冠核酸檢測陰性結果，方可進入內地。有關的入境核酸檢測要求並無豁免任何類別的人士，包括三歲以下幼童。因此，擬北上入境內地的三歲以下幼童同樣須持有核酸檢測陰性結果證明。

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜向TOPick表示，為3歲以下幼童接受檢測「極度唔客易」，即使進行糞便檢測亦會面對困難。被問到為3歲以下幼童檢測是否有必要，林則認為「有好有唔好」，他指可以審視幼童的確診比例，再考慮是否為幼童提供豁免。

對於有家長提議，可讓幼童進行糞便檢測。行政長官李家超表示，會跟內地溝通，看看這方面的考慮如何，亦因如此，香港在這方面已經跟有關的檢測供應者（溝通），大家同意，會在香港向三歲以下的兒童提供陰性檢測的服務。政府專家顧問孔繁毅今早則於電台節目表示，由於新冠病毒是呼吸道病毒，因此以糞便進行檢測的準確度不及為核酸檢測高。

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記者：陳展棋 

 

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