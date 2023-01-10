【玩命挑戰】青年涉跳輕鐵車頂徒手爬天秤　自製「海陸空挑戰」警方拘捕3人

▲ 男子跳上一列輕鐵車頂。(互聯網)

近日在網上有人上載短片，當中顯示有青年從屯門市中心站跳上一列輕鐵車頂，2人並在列車行駛往下一個站期間一直伏在車頂；涉事青年又在除夕夜攀上尖沙咀一個地盤天秤頂，並放航拍機。警方拘捕3名男子，今晚(10日)稍後交代詳情。

社交平台Instagram最近有一名自稱為「唐狗」的網民，上載一條名為「2022唐狗海陸空套餐」的影片，分為3部分，片中首先是「唐狗」與另外3人一同於城門河划艇，「唐狗」期間更聲稱口渴，當場用膠樽瓢下城門河水一飲而盡。

第二部分則是唐狗與一名男子，相信是在屯門市中心站的天橋位置等待輕鐵靠站，列車到站的一刻，2人隨即跳上車頂，並扶着車頂上的裝置，列車之後開動駛往下一個站，2人便搭順風車，沿途表現雀躍，並以手機拍下過程，「為你哋介紹屯門嘅夜景」，直到到達下一個站2人隨即從車頂跳下，直奔到站外，此時字幕寫着「文字無法表達嘅喜悅」。

影片最後部份，則是唐狗聯同數名青年除夕當晚闖入尖沙咀一個建築地盤，徒手爬上天秤的最頂端位置倒數，觀看除夕倒數的加強版幻彩詠香江，一直至元旦早上，期間更放置航拍機拍攝過程。

港鐵表示，留意到網上有一段涉及輕鐵行車時，有人作出不適當行為影響行車安全的片段，已經報警，會全力協助警方調查。警方拘捕3名男子涉嫌「未經許可在限制飛行區內進行飛行」、「妨擾罪」及《香港鐵路條例》「故意危害安全」罪。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9