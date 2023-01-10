  • 18°C
香港時間 : 2023110日 (週二) 22:47
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【玩命挑戰】青年涉跳輕鐵車頂徒手爬天秤　自製「海陸空挑戰」警方拘捕3人

社會 22:28 2023/01/10

分享：

分享：

熱門 30＋減肥 劉鑾雄 萬千星輝頒獎禮 星座2023 COLLAR 超市大搜查 李啟言 兒童疫苗 靚太安樂窩

男子跳上一列輕鐵車頂。(互聯網)

近日在網上有人上載短片，當中顯示有青年從屯門市中心站跳上一列輕鐵車頂，2人並在列車行駛往下一個站期間一直伏在車頂；涉事青年又在除夕夜攀上尖沙咀一個地盤天秤頂，並放航拍機。警方拘捕3名男子，今晚(10日)稍後交代詳情。

社交平台Instagram最近有一名自稱為「唐狗」的網民，上載一條名為「2022唐狗海陸空套餐」的影片，分為3部分，片中首先是「唐狗」與另外3人一同於城門河划艇，「唐狗」期間更聲稱口渴，當場用膠樽瓢下城門河水一飲而盡。

第二部分則是唐狗與一名男子，相信是在屯門市中心站的天橋位置等待輕鐵靠站，列車到站的一刻，2人隨即跳上車頂，並扶着車頂上的裝置，列車之後開動駛往下一個站，2人便搭順風車，沿途表現雀躍，並以手機拍下過程，「為你哋介紹屯門嘅夜景」，直到到達下一個站2人隨即從車頂跳下，直奔到站外，此時字幕寫着「文字無法表達嘅喜悅」。

影片最後部份，則是唐狗聯同數名青年除夕當晚闖入尖沙咀一個建築地盤，徒手爬上天秤的最頂端位置倒數，觀看除夕倒數的加強版幻彩詠香江，一直至元旦早上，期間更放置航拍機拍攝過程。

港鐵表示，留意到網上有一段涉及輕鐵行車時，有人作出不適當行為影響行車安全的片段，已經報警，會全力協助警方調查。警方拘捕3名男子涉嫌「未經許可在限制飛行區內進行飛行」、「妨擾罪」及《香港鐵路條例》「故意危害安全」罪。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

罪案 網絡熱話 輕鐵 港鐵 屯門 香港 鐵路 元旦 社交平台 航拍機

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【家道中落】老公破產亡闊太變窮婦力保面子　母子住斷水斷電豪宅12年
16:43 2023/01/09
【家道中落】老公破產亡闊太變窮婦力保面子　母子住斷水斷電豪宅12年
【獨當一面】喇沙畢業捱足16年擔大旗主持頒獎禮　周奕瑋大膽截停林敏驄發言
18:19 2023/01/09
【獨當一面】喇沙畢業捱足16年擔大旗主持頒獎禮　周奕瑋大膽截停林敏驄發言
【萬千星輝頒獎典禮2022】鏡頭背後看不到的畫面　江美儀淚擁家人郭柏妍向阿驄送「肉嘴」【多圖】
16:36 2023/01/09
【萬千星輝頒獎典禮2022】鏡頭背後看不到的畫面　江美儀淚擁家人郭柏妍向阿驄送「肉嘴」【多圖】