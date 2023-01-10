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【澳門酒店】部分酒店新春房價颷升3倍　葡京4人套房5,200澳門元增幅逾4成

社會 22:47 2023/01/10

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部分酒店新春房價颷升3倍，葡京4人套房5,200澳門元增幅逾4成。（陳國峰攝）

澳門恢復免檢疫及檢測通關，大批旅客入境刺激當地酒店需求。以澳門威尼斯人酒店為例，本月12日以後的日子已近乎全部爆滿，仍然可供預訂的初一及初六，個別房間的房價更升至超過4,500澳門元，較平日約1,400澳門元一晚高出3倍。

澳門葡京酒店本月12日以後包括新春期間仍有空房，僅部分貴價套房只剩一間，平日房價介乎500至3,800澳門元，即使周末每種房型僅加100澳門元，然而，最平的客房在新春初一至初七加價至2,000澳門元，加幅達3倍；至於最貴的4人尊豪套房，平日最平只需3,700澳門元，新春初一至初七加價至5,200澳門元，增幅達41%。

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澳門JW萬豪酒店平日最平的房型950澳門元，最貴的1月18日則加至2,630澳門元，高出1.8倍，年三十至年初七已爆滿。

至於銀河酒店、澳門星際酒店、澳門悦榕庄、澳門大倉酒店、澳門麗思卡爾頓酒店整個一月已爆滿。

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記者：陳麗娜

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