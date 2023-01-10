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【身分認同】香港民研︰自稱「香港人」比率顯著下跌　「中國人」比率創 2017 年以來新高

政治 22:54 2023/01/10

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香港民研調查顯示，自稱為「中國人」之比率是21%，創 2017 年以來新高。(資料圖片)

香港民研調查顯示，與半年前比較，自稱為「香港人」之比率是32%，顯著下跌，創 2012 年以來新低；自稱為「中國人」之比率是21%，創 2017 年以來新高；而自稱為「中國的香港人」之比率是34%，創 1997 年有紀錄以來新高。

香港民研於去年12 月初由真實訪問員以隨機抽樣電話訪問方式成功訪問了 1,004 名香港居民。調查顯示， 如果把「香港人」和「中國人」身分對立比較，讓市民在「香港人」、「中國人」、「香港的中國 人」和「中國的香港人」四者中選擇自己最認同的身分，有32%稱自己為「香港人」，較半年前跌了7%；21%自稱為「中國人」，較半年前升了3%；12%自稱為「香港的中國人」，較半年前升了1%；而 34%則自稱為「中國的香港人」較半年前升了3%。

調查顯示， 66%認為自己是廣義的「香港人」(即回答「香港人」或「中國的香港人」)，32%認為自己是 廣義的「中國人」(即回答「中國人」或「香港的中國人」)，46%則選擇了「香港人」和「中國人」的混合身分 (即回答「香港的中國人」或「中國的香港人」)。

民研分析指，無論是狹義或廣義地自稱為「香港人」的比率，都比同樣定義的「中國人」比率為高。與半年前比較，自稱為「香港人」之比率顯著下跌，創 2012 年以來新低，自稱為「中國人」之比率創 2017 年以來新高，而自稱為「中國的香港人」之比率則創 1997年有紀錄以來新高。

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責任編輯：區綽彥

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