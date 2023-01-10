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【玩命挑戰】3名青年涉跳輕鐵車頂及爬天秤被捕　警方料為追求刺激感

社會 23:15 2023/01/10

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網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司譚威信。(香港警察 fb)

 

警方近日發現有片段於網上流傳，片中懷疑有人進行極限運動時違反法例，當中包括跳上一列輕鐵車頂及擅自攀爬施工地盤中所放置的天秤等，行為不但危害個人安全，更有機會影響公共安全。警方於深入調查後，於今日（10日）以「妨擾罪」、《香港鐵路條例》「故意危害安全」及「未經許可在限制飛行區內進行飛行」等罪，在沙田及屯門拘捕3名年齡介乎21歲至24歲的男子，並檢獲多部手機、相機及無人機。

警方網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司譚威信表示，3名被捕人分別姓唐(24歲)，報稱送貨員、姓李(24歲)，報稱機械維修員、姓陳(21歲)，報稱學生。警方正調查3人進行有關行動的目的，相信是為尋求刺激。譚威信批評，3人行徑是自以身安全作賭注，進行極限運動時應注意自身及其他市民安全，公共交通工具並非滿足個人祟拜及滿足的工具。

港鐵屯馬綫輕鐵及巴士營運主管陳志雄表示，如有人作出不適當行為影響行車安全，港鐵定必會嚴肅處理及報警跟進。

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